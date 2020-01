Wiemy już, kiedy tryb ciemny trafi do Facebooka

W końcu się doczekaliśmy.





Facebook powoli rozpoczyna wdrażanie trybu ciemnego do wersjiserwisu. Zmiany pierwotnie zostały zapowiedziane podczas konferencji, która odbyła się w kwietniu 2019 roku, jednak dopiero teraz dowiedzieliśmy się, ile tak naprawdę będziemy musieli czekać na zmiany. Włodarze serwisu poinformowali, iż. Już teraz część osób może testować dark mode zarówno w przeglądarce, jak i na urządzeniach mobilnych.Jak więc sprawdzić czy zostaliście wybrani do ograniczonego grona osób, które mogą skorzystać z trybu ciemnego na Facebooku odpowiednio wcześniej? Każda z osób wybranych losowo przez Facebooka zobaczy w serwisie specjalne okienko z zaproszeniem do tego, co– jakkolwiek to brzmi. Po przejściu do nowej witryny serwis pozwoli na użytkowanie białego i jasnego tła, jak również zmianę na ciemne kolory. To samo tyczy się aplikacji przeznaczonych na iPhone’y oraz smartfony z systemem Android.Nowy, przeprojektowany Facebook ma bardziej niż do tej pory skupiać się na społecznościach. Witryna portalu społecznościowegowzględem sprzętów ze słabsza specyfikacją. Już teraz Facebook potrafi „pożreć” naprawdę sporą ilość pamięci RAM, tym samym wpływając na inne aplikacje otwarte na komputerze.Warto pamiętać, iż oprócz nowej wersji desktopowej serwisu, Facebook przygotowuje także. Obecnie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. Pełne wdrożenie nowej wersji Facebooka zapewne będzie różnić się w zależności od regionu oraz testów. Każda osoba zaproszona do programu pilotażowego będzie mogła zgłosić swoje uwagi oraz wytknąć portalowi błędy pojawiające się podczas korzystania z serwisu.Źródło: CNET