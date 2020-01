Masz dość natrętnych połączeń od telemarketerów? Oto, jak się bronić

Niezbędnik do walki z telemarketingiem.



Najkorzystniejsza oferta kredytu konsumenckiego, zaproszenie na prezentację magicznego zestawu garnków czy próba namówienia na dodatkowy pakiet telewizyjny to tylko niektóre z przykładów irytujących telefonów od telemarketerów. W większości przypadków szkoda nam czasu na takie rozmowy.





Gdy nie musisz, nie podawaj numeru telefonu





Jak spławić telemarketera?

Jak usunąć nasz numer z marketingowej bazy?

Czy numer telefonu jest daną osobową?

Gdzie zgłosić nieuczciwych telemarketerów? Jak złożyć skargę?

Połączenia z uciążliwych numerów - jak je zablokować?

Jak się przed nimi bronić? Oto wszystko, co warto wiedzieć.W walce z telemarketerami i niechcianymi telefonami od sprzedawców pomaga nam rozporządzenie, które obowiązuje w Polsce od maja 2018 roku. Na jego mocy nasz numer telefonu jest traktowany jako dana osobowa, a co za tym idzie, podlega szczególnej ochronie.W związku z tym firmy przechowujące i przetwarzające numery telefonów muszą przestrzegać przepisów zapisanych w rozporządzeniu. Administrator danych może jednak przekazać nasz numer innym podmiotom, jeżeli wyrazimy na to zgodę.Bardzo często zaznaczamy wspomniane pola podczas rejestracji do wszelkiego rodzaju serwisów i usług. Warto wyrobić sobie nawyk czytania, jakieprzyznajemy administratorowi i zdać sobie sprawę, z czym może się to wiązać.Warto rozważyć też, czy w ogóle opłaca nam się podawać numer telefonu. Niekiedy wprowadzenie tej informacji jest. W przypadku, gdy jest obowiązkowe, zastanówmy się, czy korzystanie z danej usługi jest nam rzeczywiście potrzebne, a jeżeli tak, to doprecyzować, w jakich celach nasz numer będzie przetwarzany. Niekiedy można też znaleźć konkurencyjną usługę o podobnych zastosowaniach, która nie będzie wymagać wprowadzania numeru telefonu.Ogólna zasada jest niezmienna od lat. W im mniejszej liczbie miejsc podajemy nasz numer telefonu, tym rzadziej możemy się spodziewać niechcianych rozmów od telemarketerów.Warto rozważyć też wyposażenie się w drugi numer przeznaczony właśnie do takich celów. Wiąże się to jednak z kosztami utrzymania takiego numeru.Niepodawanie numeru telefonu gdzie popadnie to działanie prewencyjne i zapobiegawcze. Co jednak zrobić w przypadku, gdy nasz numer trafił już do bazy marketingowej i regularnie odbieramy niechciane połączenia od telemarketerów?Aby spławić telemarketera, już na początku rozmowy należy zapytać, kto jest administratorem danych osobowych i czy dany podmiot ma zgodę na marketing bezpośredni. Warto pamiętać, że samo wykonanie do nas połączenia jest traktowane jako działanie marketingowe. Z tego względu telemarketer nie może zapytać nas o zgodę na początku rozmowy – musi ją mieć już przed wybraniem numeru! Bardzo często nasz rozmówca będzie przekonywać, że to nieprawda. Jest to jednak zapisane w przepisach ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Artykuł 172 ust. 1 wskazuje, że działania telemarketingowe są dozwolone wyłącznie po uprzedniej zgodzie abonenta.Bardzo często na pytanie „skąd ma pan mój numer” usłyszymy wymijającą odpowiedź, że został on wybrany metodą losową (często o skomplikowanej nazwie, która ma nas utwierdzić w przekonaniu, że wszystko odbywa się profesjonalnie i zgodnie z prawem). Nawet w takim przypadku administrator danych osobowych musi mieć zgodę na marketing bezpośredni, więc jest to odpowiedni argument, by zakończyć rozmowę.Jeżeli natomiast nasz rozmówca oświadczy, że ma wszystkie wymagane zgody, możemy je w dowolnym momencie cofnąć, tym samym blokując drogę do kolejnych niechcianych telefonów od tej firmy. W takim momencie warto powołać się na „prawo do bycia zapomnianym”.Nasz telefon zazwyczaj trafia do telemarketerów w postaci bazy, do której się kiedyś zapisaliśmy. Jej administrator, mając odpowiednie zgody, może ją odsprzedawać swoim partnerom. Co w takim przypadku zrobić i jak wypisać się z takiej bazy numerów?W rozmowie z telemarketerem należy wyjaśnić, że nie życzymy sobie, by nasze informacje były dalej wykorzystywane i żądamy usunięcia z bazy, cofając jednocześnie wszystkie zgody. Efektem takiego stwierdzenia powinno być nie tylko zakończenie rozmowy przez naszego rozmówcę. Powinien on również poinformować administratora bazy o konieczności usunięcia naszego numeru. Oczywiście nie zawsze tak się stanie, jednak będzie to działanie niezgodne z prawem.Jeszcze do niedawna numer telefonu rzeczywiście nie był daną osobową. Obecne przepisy prawa mówią jednak inaczej, dlatego w myśl rozporządzenia RODO podlega on szczególnej ochronie. Warto to przekazać telemarketerowi, gdy będzie próbował nam wmawiać, że jest inaczej, a nasz numer nie jest chroniony.Co w przypadku, gdy pomimo braku zgód na marketing bezpośredni dany podmiot nęka nas telefonami? Możemy zgłosić ten fakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Czy to w ogóle coś da? W przypadku większej liczby zgłoszeń na daną firmę urząd może się zainteresować jej praktykami. Jeżeli okażą się niezgodne z obowiązującym prawem, nałożona może zostać kara w wysokości nawet 3% obrotów firmy.Czynność tę możemy wykonać online, korzystając z portalu. Alternatywnie możemy też złożyć dokumenty w tradycyjny sposób, dostarczając je do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty.Nasza skarga zostanie rozpatrzona wyłącznie w przypadku, gdy podamy nasze imię, nazwisko i adres zamieszkania. W dokumentach należy oczywiście zamieścić dane podmiotu, który według nas naruszył prawo. Nazwa firmy i numer telefonu, z którego się kontaktował, będzie dobrym początkiem.Warto też dokładnie opisać, jak przebiegała rozmowa telefoniczna i na czym polegało naruszenie. Przydatne będą np. informacje o dokładnej dacie rozmowy. Powinniśmy również wspomnieć, jakich kroków domagamy się od urzędu w związku z naruszeniem (np. weryfikacja poprawności mechanizmów RODO w danej firmie).Istnieją też inne sposoby walki z niechcianymi połączeniami. Najskuteczniejszym jest…. Działa to jednak wyłącznie w przypadku, gdy dany numer dzwoni do nas wielokrotnie.W takim przypadku wystarczy dodać go do czarnej listy, blokując połączenia przychodzące z tego numeru. Taka funkcja dostępna jest w większości dostępnych na rynku smartfonów, zarówno z systemem Android jak i iOS. W zależności od producenta może się ona nazywać nieco inaczej, jednak zasada działania będzie podobna.