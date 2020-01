Tumblr rusza z inicjatywą "alfabetyzacji internetowej", by zwalczyć dezinformację oraz cyberprzemoc

Czy to coś pomoże?





Internet to miejsce, gdzie każdego dnia pojawia się ogromna ilość przeróżnej maści informacji. Jak powszechnie wiadomo, w sieci roi się także od „fake newsów”, czyli bardziej lub mniej świadomie publikowanych wpisów zawierających nieprawdziwe wiadomości. Siedliskiem tego typu niebezpieczeństw są niewątpliwie platformy społecznościowe.Tych jest naprawdę sporo i zazwyczaj ich ofiarami padają najmłodsze osoby. Dlatego Tumblr postanowił rozpocząć proces „alfabetyzacji internetowej”. Co to oznacza?Osoby odpowiedzialne za platformę chcą, by osoby korzystające z Internetu były świadome tego, co jest fałszywą informacją. Na Tumblr pojawiać się mają specjalne treści (filmiki, GIF-y, memy) edukacyjne ostrzegające użytkowników o istnieniu „fake newsów” i metodach na ich rozpoznawanie. Zarząd portalu zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zadziałać na wszystkich.Celem inicjatywy jest wzbudzenie w internautach „pewnego rodzaju sceptycyzmu w stosunku do tego, co widzą na ekranie”.o charakterze politycznym. Trzeba sobie to uświadomić, by zrozumieć jak trudne zadanie stoi przed właścicielami platformy.„Jedną z naszych obaw jest to, że zostanie usunięte coś, co jest prawdziwą informacją. Musimy zachować ostrożność tak, by nasi użytkownicy czuli się bezpiecznie. Istnieje mnóstwo satyrycznych treści mających na celu wyśmianie konkretnego tematu i dlatego musimy być bardzo czujni i uważni w swoich działaniach.”Edukacja obejmie też temat cyberprzemocy oraz toksycznych zachowań.Źródło: The Verge