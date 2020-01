Chrześcijanie żądają, by Netflix usunął bluźnierczy film. 1,36 mln głosów pod petycją

Katolicy poczuli się dotknięci.





Żyjemy w czasach, w których ze względu na panującą szerokopojętą wolność wypowiedzi bardzo łatwo urazić swoimi czynami lub słowami jakąś grupę osób. Daleko posunięta poprawność polityczna sprawia jednak, że treści obrazoburcze niezwykle rzadko trafiają do mass mediów. Mimo to dotknięta filmem opublikowanym na łamach Netflixa poczuła się grupa chrześcijan, którzy w swojej petycji żądają usunięcia dzieła pod tytułemz tego popularnego serwisu VOD.Petycja zapoczątkowana w serwisie CitizenGO zebrała na tę chwilę już. Osoby zbierające pod nią podpisy uważają, że brazylijska grupa komediowa Porta dos Fundos z okazji świąt Bożego Narodzenia stworzyła materiał, którego wyłącznym celem jest atakowanie chrześcijan i chrześcijaństwa. Padają słowa takie jak "bluźnierstwo" i "poniżanie".Brazylijscy komicy do tej pory swoje materiały publikowali wyłącznie w serwisie YouTube. W tym roku jednak w produkcję aktywnie zaangażował się jednak Netflix - tak przynajmniej twierdzą osoby odpowiedzialne za stworzenie petycji. Uważają one, że skoro platforma opublikowała na swoich łamach ten materiał, oznacza to, że wspiera ona treści w nim zawarte. Brazylijczycy zasłaniają się wolnością słowa i wolnością wyrazu artystycznego. Chrześcijanie stosują m.in.o tym, że "nic podobnego nie miało miejsca w stosunku do islamu.""Pierwsze kuszenie Chrystusa" ma przedstawiać postać, apostołów jako alkoholików, a Maryję jako kobietę rozwiązłą. Tak twierdzą osoby oburzone zawartością materiału."Nikt nie ma prawa obrażać i atakować wiary miliardów ludzi na całym świecie. Ten rodzaj "artystycznego" przekazu ma tylko jedną oczywistą konsekwencję: znieczulenie ludzkich sumień i przygotowanie całkowitej społecznej akceptacji dla dalszych i jeszcze bardziej krwawych prześladowań chrześcijan na całym świecie.", twierdzą autorzy petycji.Osoby, które zdecydują się wysłać petycję podpisują się pod apelem o zdjęcie kontrowersyjnego materiału, ale także pod akapitem, którego treść zamieszczam w całości poniżej. Każdy z Was sam oceni, czy jest on potrzebny:"Ciekawi mnie, czy Netflix planuje w okresie przyszłorocznego ramadanu promocję podobnych produkcji, których bohaterami będą Allah lub Mahomet przedstawiani jako homoseksualiści, lub osoby dotknięte chorobą alkoholową?"Jeśli chcecie wesprzeć petycję, znajdziecie ją pod tym adresem . Czy uważacie, że wolność słowa i granica dobrego smaku zostały przekroczone?