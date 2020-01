Cenzura w Google Maps i Street View. Tych miejsc nie znajdziesz na mapach

Co ukrywa przed nami Google?





Domy w Stockton-on-Tees - Wielka Brytania

Służba Wywiadu Wojskowego - Warszawa, Polska

21 kilometrów "niczego" - Antarktyda

Izrael? Tak, ale nie w detalu - Izrael

Co ukrywają Chiny? Tego nie wie nikt - Mapam Yumco, Tibet

Europejski Ośrodek Promieniowania Synchrotronowego - Grenoble, Szwajcaria

Biuro Flandrii Zachodniej - Brugia, Belgia

2207 Seymour Avenue - Cleveland, Stany Zjednoczone

Wioska zniszczona w trakcie I Wojny Światowej - Moronvilliers, Francja

Francuska agencja wywiadu wojskowego - Franchelon, Francja

Niezbadany obszar wkoło lotniska - Kos, Grecja

Santorini, Grecja

Moria Camp - obóz uchodźców - Grecja

Dowództwo Wojsk Specjalnych - Zakrzówek, Polska

Sandwich Południowy - Wielka Brytania

Podczas wirtualnych podróży na Mapach Google można znaleźć naprawdę wiele interesujących miejsc, niemalże na całym świecie. Wiele państw nie zgodziło się na publikowanie w Mapach fotografii wykonywanych z poziomu ulicy (Street View), ale terytoria tych krajów wciąż można podziwiać z lotu ptaka dzięki zdjęciom satelitarnym. Tutaj także zdarzają się jednak wyjątki.przybiera różne formy i obejmuje wiele tajemniczych miejsc, rozsianych na całej kuli ziemskiej, także w Polsce! W tym wpisie nie tylko wskażę Wam zamazane, rozpikselowane lub po prostu "wycięte" miejsca na Mapach i ich lokalizację, ale także postaram się wyjaśnić, co dokładnie ukrywa przed nami wszystkimi Google. Nie wszystkie sekrety zostały jeszcze odkryte...Aby zobaczyć wskazane w tekście miejsca w Mapach Google wystarczy wkleić koordynaty do paska wyszukiwania na stronie map.Jedno z najciekawszych miejsc ocenzurowanych na Mapach Google z poziomu widoku ulicy. Nawet mieszkańcy niewielkiego brytyjskiego miasteczka nie mają pojęcia dlaczego ich domostwa zostały ocenzurowane. Spróbuję napisać do jego władz i zapytać w czym rzecz.Nie wszystkie budynki tego rodzaju są ukryte, ale Polacy z jakiegoś powodu postanowili "rozmazać" infrastrukturę Służby Wywiadu Wojskowego w Warszawie.: 52°13'17.6"N 21°00'11.7"EWiększość zdjęć Antarktydy to fotografie w naprawdę niskiej rozdzielczości. Wykonywanie bardziej szczegółowych zdjęć ze względu na zalegający wszędzie śnieg jest nie tylko utrudnione, ale także po prostu zbyteczne. Wciąż, kilka zdawałoby się losowych obszarów Antarktydy zostało po prostu ocenzurowanych. Wśród nich znajduje się liczący sobie 21 kilometrów pas, skrywający... No właśnie, nikt nie wie co.: 70.177653°S 87.824707°EPoprawka do National Defense Authorization wprowadzona w 1997 wymusza na Google obniżenie rozdzielczości zdjęć Izraela. Obszar tego kraju owszem, widać, jednakże nigdy nie w detalu. Czy mapy nie są czytelne? Cóż, są na tyle, aby było widać zabudowania, a podpisy ułatwiają ich identyfikację. Porównajcie sobie jednak jak bardzo szczegółowy jest obraz Polski, a jak bardzo rozmyty obszar Izraela. Powód? Bezpieczeństwo narodowe, a jakże. Co ciekawe, Street View działa...: 31°N 35°EPrzeważnie Mapy Google cenzuruje się poprzez rozpikselowanie danego obszaru lub mocne rozmycie. Ten tajemniczy obszar znajdującego się pod chińską okupacją Tybetu jest po prostu... czarny. Czarna plama na mapie, sugerująca brak miejsc z tego obszaru. Czyżby znajdował się tam jakiś obóz?: 30°51'20"N 81°39'48"EPopularną praktyką jest zamazywanie w Mapach miejsc o znaczeniu strategicznym. Jednym z takich miejsc jest ESRF znajdujący się w centrum szwajcarskiego Grenoble. Ośrodek badawczy wspierany jest łącznie przez 22 kraje i jest największą placówką na świecie wykorzystującą w badaniach promieniowanie synchotronowe i rentgenowskie.: 45°12′03″N 5°42′19″EKolejny budynek administracyjny - nic niezwykłego. Widać go ze Street View, jednakże na Mapach Google pozostaje zamazany.: 51°12′37″N 3°13′24″EKolejny dom, który został ocenzurowany i nie widać go z perspektywy Street View. Dom w Cleveland w stanie Ohio był miejscem, w którym przez 11 lat Ariel Castro przetrzymywał i gwałcił trzy młode kobiety. Google zapewne nie chciało, aby dom stał się miejscem pielgrzymek ciekawych gapiów.Z jakiegoś powodu Google postanowiło ocenzurować miejsce masakry z I Wojny Światowej, którym była francuska wioska Morovilliers. Pomimo że ocenzurowano dość duży obszar wioski, to zerknąć można na nią (a raczej porastającą ją roślinność) za pomocą Street View z perspektywy przebiegającej przez jej środek drogi D64.: 49°14′28″N 4°19′27″EDyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Zewnętrznego została ocenzurowana z tego samego powodu, z którego cenzuruje się często innego tego typu budowle. Co ciekawe, można ją obejrzeć z lotu ptaka na wielu filmach publikowanych chociażby na YouTube.: 44°47′11″N 1°14′17″EGrecka wyspa Kos to popularny wśród turystów cel wycieczek. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż w pobliżu portu lotniczego na wyspie znajduje się lokacja, która ocenzurowana została na Mapach Google i nie jest widoczna także z poziomu widoku ulicy. Co tam się znajduje? Nie wiadomo.: 36°49'23.8"N 27°02'54.0"ENa innej popularnej wśród turystów wyspie w Grecji, Santorini, znajduje się rozpikselowany na Mapach Google obszar, który widać jednak nie tylko na Street View, ale także zdjęciu, które na Mapach umieścił jeden z internautów. Dlaczego obszar ocenzurowano? Trudno powiedzieć - być może tamtejsi właściciele ziemi tego zażądali?: 36°22′07.2″N 25°27′08.8″EObóz dla uchodźców w Grecji został rozpikselowany na Mapach Google, ale wkoło niego zrobiono kilka zdjęć, które pozwalają zajrzeć do jego wnętrza. Jego okolicę pozwala zbadać także funkcja Street View - jedna z ulic przylega bezpośrednio do granicy obozu.: 39°08′4″N 26°30′13″EW okolicy krakowskiego Zakrzówka znajduje się drugi z ocenzurowanych w Polsce obiektów. Jest nim Dowództwo Wojsk Specjalnych. Z pewnością w naszym kraju jest więcej podobnych miejsc - ile znaleźliście do tej pory?: 50°02′13″N 19°54′14″ESandwich Południowy to archipelag jedenastu wysp wulkanicznych na południowym Atlantyku, który jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii. Wyspy widnieją na Mapach Google, jednakże ich lokalizacja... nie jest zgodna z faktyczną. Być może dzieje się tak ze względów strategicznych. Te teoretycznie bezludne wyspy wchodziły niegdyś w skład brytyjskiej dependencji Falklandów i mogą obecnie pełnić rolę tajnych baz wojskowych.: 58°00′S 26°30′W