Streaming to przyszłość muzyki. Statystyki są jasne

Świat kręci się wokół Spotify i nie tylko.





W ciągu ostatniej dekady serwisy streamingowe całkowicie zmieniły oblicze branży muzycznej. Marki takie, jak Spotify czy Apple Music nie tylko przekonały do siebie ogromną rzeszę osób, ale przede wszystkim są dostępne w bardzo przystępnych cenach. The Recording Industry Association of America ujawniło statystyki, które pokazują, iż streaming faktycznie jest przyszłością. W samych Stanach ZjednoczonychJakie były jej udziały 10 lat temu? Zaledwie 7 procent. To tylko i wyłącznie pokazuje skalę całego zjawiska.W Stanach Zjednoczonych można skorzystać z serwisów takich, jak– w Polsce jest ich nieznacznie mniej. Około 81 procent Amerykanów posiada obecnie przynajmniej jednego smartfona – w 2010 roku było to zaledwie 35 procent. Streaming ewoluował więc dzięki urządzeniom mobilnym, a także dzięki szerszej dostępności internetu. Tym samym wspomniane wyżej serwisy wyparły klasyczne „empetrójki”, które noszono w kieszeniach.W 2010 roku fizyczna sprzedaż nośników posiadała w USA 52 procent udziałów w rynku, a jej cyfrowy odpowiednik 38 procent. Obecnie zarówno sprzedaż fizycznych nośników, jak i muzyki w postaci cyfrowejSerwisy streamingowe pozwoliły również na wypromowanie nowych artystów oraz uzyskanie przez nich sporego przychodu. Niektórzy muzycy korzystają z wybranych platform „na wyłączność” tym samym ograniczając dostęp do ich twórczości.W samym 2018 roku. Można spodziewać się, iż te statystyki są obecnie jeszcze wyższe.I trzeba się z tym wszystkim pogodzić.Źródło: Variety