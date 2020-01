Więzienny "Big Brother". Włamał się do monitoringu i transmitował obraz z kamer na YouTube

Materiał z nadzoru więziennego trafił do sieci.





Widok z kamery, który trafił na YouTube

Organy ścigania w Tajlandii przyglądają się incydentowi, który związany jest z. Ktoś udostępnił obraz z monitoringu z lokalnego więzienia naSystem kamer bezpieczeństwa w więzieniu Lang Suan w południowej prowincji Chumphon został zhakowany, a obraz więźniów mieszkających w przeludnionych warunkach zamieszczono w sieci.Systemy CCTV w tajlandzkich więzieniach zostały zainstalowane przez dostawców z sektora prywatnego. System jest podłączony do internetu, aby umożliwić upoważnionym osobom dostęp do oglądania w czasie rzeczywistym. Wyżsi urzędnicy mogą oglądać na żywo filmy z telewizji przemysłowej bezpośrednio na swoich smartfonach.Władze nie potwierdziły jak doszło do włamania, ale sam napastnik dał więcej niż podpowiedź:- taki opis pojawił się pod jednym z filmów na kanale BigBrother's Gaze. Media donoszą, że na tym samym koncie wcześniej pojawił się materiał z kamer bezpieczeństwa w tajlandzkim biurze firmy, widok ulicy Salt Lake City, biura w Australii i kawiarni w Amsterdamie.Wszystko wskazuje na to, że zawiniły. To znany problem, który nęka wszelkiego rodzaju urządzenia podłączone do internetu, w tym kamery bezpieczeństwa.Źródło: bangkokpost