Przechowywanie zdjęć w chmurze Huawei, to naprawdę proste

Wygodny backup zdjęć i nie tylko.

Rosnące możliwości fotograficzne smartfonów sprawiły, że w praktyce zastąpiły one aparaty cyfrowe. Mało kto zaprząta sobie głowę pakowaniem “cyfrówki” na wakacyjny wyjazd jeśli naprawdę dobre zdjęcia można wykonać urządzeniem, które praktycznie zawsze mamy przy sobie.Według badania Ipsos, zrealizowanego na zlecenie Huawei, co drugi Polak obawia się utraty cennych danych - takich jak zdjęcia, czy wideo - przechowywanych na telefonie. Co więcej, 7 na 10 użytkowników smartfonów w Polsce deklaruje, że trzyma w ich pamięci ważne dane - dla 75% z nas ich utrata byłaby ogromnym ciosem. Warto odnotować, że aż 8 na 10 Polaków tworzy kopie zapasowe swoich danych na innych nośnikach, takich jak komputer, lub w chmurze.Cenne dane można zabezpieczyć i to w bardzo prosty sposób.Rozwiązanie to jest korzystne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale i pozwoli zachować cenną przestrzeń w pamięci smartfona.Jeżeli posiadasz na swoim urządzeniu pokaźną bibliotekę zdjęć, mogą one zajmować kilka, a nawet kilkadziesiąt gigabajtów. Jedno zdjęcie wykonane sensorem 40MP zajmuje ponad 5 MB, a przecież nawet podczas jednego wyjazdu możemy wykonać kilkaset fotografii.Użytkownicy smartfonów i tabletów Huawei mogą wykupić pakiety na przechowywanie danych (np.: zdjęć lub filmów)w obniżonej cenie.Z okazji świąt producent przygotował ofertę specjalną: 50-procentową zniżkę na wszystkie usługi w Chmurze Huawei. Oznacza to, że za 2048 GB (2 terabajty) zapłacisz 19,99 miesięcznie lub 240 zł za cały rok. Promocją objęto również subskrypcję 50 GB, która kosztuje teraz jedynie 1,99 zł za miesiąc. Pakiet 200 GB na rok to wydatek rzędu 100 złotych. To naprawdę niewielka cena za bezpieczeństwo danych.Chmura Huawei pozwala na bezpieczne przechowywanie danych na wirtualnym dysku i zapewnia szybki dostęp z urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych do przechowywanych plików. W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z usługi, a dostęp do plików zapisanych w chmurze utrzymać przez kolejne 12 miesięcy.

Ustawienia synchronizacji danych na smartfonach Huawei

Bezpieczeństwo danych dla każdego

Webowy panel zarządzania chmurą Huawei

Chmura - mobilne centrum zarządzania

Przeniesienie zawartości smartfona lub tabletu do mobilnej chmury Huawei jest proste. W pierwszym kroku należy wejść w ustawienia urządzenia oraz stworzyć(więcej o jego zaletach dowiecie się z tego artykułu ), podając swój adres email lub numer telefonu oraz hasło. Po zalogowaniu się przez swoje konto użytkownik zyskuje dostęp do Usługi Chmura. Kliknięcie usługi przekierowuje do panelu zarządzania chmurą Huawei.Wszystkie pliki, jak zdjęcia, kontakty, nagrania czy notatki tworzone na smartfonie lub tablecie, a następnie zapisywane w chmurze Huawei sąi podlegają unijnym oraz polskim przepisom w zakresie ochrony danych osobowych.Chmura Huawei to oczywiście nie tylko dysk do przechowywania backup zdjęć, a tak naprawdę rozbudowana. Możemy tam gromadzić również kontakty, notatki, nagrania z dyktafonu, kalendarz, itd. Wszystkie dane synchronizowane są ze smartfonem, a dostęp do nich możliwy jest także z poziomu przeglądarki internetowej i to z dowolnego urządzenia.Warto docenić możliwość przechowania w chmurze dowolnych plików. Oznacza to, że np. gdy otrzymasz bezpośrednio na skrzynkę e-mail ważny dokument, możesz zapisać go w smartfonie, a plik zostanie automatycznie przesłany do chmury. Wówczas wystarczy z poziomu komputera zalogować się do portalu usługi Cloud i pobrać dokument.Dodatkowo, Chmura Huawei może stanowić swoiste. Kalendarz i notatki są dosłownie na wyciągnięcie ręki, a przyjazny interfejs sprawia, że korzystanie z tych rozwiązań jest bardzo wygodne.Warto zatem aktywować Chmurę na swoim urządzeniu nie tylko do przechowywania zdjęć, ale i synchronizacji innych, ważnych danych.