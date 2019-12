Już nie skorzystasz z Messengera bez konta na Facebooku

Szkoda.





Do tej pory aby móc korzystać z aplikacji Messenger, posiadanie konta na Facebooku nie było konieczne. Znam przynajmniej kilka osób, dla których. Te osoby wcale nie chciały korzystać z Facebooka, natomiast z samym Messengerem nie mogły się rozstać. Ale dlaczego użyłam wyrażeń „do tej pory” i „była bardzo ważna”? Nie bez powodu.Niestety, Facebook postanowił zmienić swoją politykę i. Przypomnijmy, że wcześniej, by zyskać dostęp do funkcji aplikacji, wystarczyło założyć w niej oddzielne konto, podając imię i nazwisko, numer telefonu oraz wymyślając swoje hasło. Teoretycznie nowe zasady dotyczą tylko nowych użytkowników Messengerza, ale jak to zwykle bywa – rzeczywistość ma się nieco inaczej.Zmianę zauważył serwis VentureBeat, który wezwał Facebooka do wyjaśnienia sprawy. W odpowiedzi Facebook potwierdził, że zmiana rzeczywiście została wprowadzona. Co ciekawe, Facebook uważa, że ta zmiana ma stanowić dla użytkowników Messengera ułatwienie. Mnie się wydaje natomiast, że firma wprowadziła niepotrzebne komplikacje.„Jeżeli jesteś nowy na Messengerze, zauważysz, że potrzebujesz konta na Facebooku, by rozmawiać ze znajomymi i bliskimi.”, powiedział rzecznik Facebooka. „Odkryliśmy, że zdecydowana większość osób korzystających z Messengera i tak loguje się przez Facebooka, a więc chcieliśmy uprościć ten proces. Jeśi już korzystasz z Messengera bez konta na Facebooku, nie musisz nic robić.”Problem w tym, że. Podobno wielu użytkowników Messengera bez konta na Facebooku donosi o problemach, które napotkało po wprowadzeniu zmiany. W ich aplikacjach wyświetliła się wiadomość o tym, iż ich konta zostały „ograniczone”.Naprawdę szkoda, że Facebook postanowił zrezygnować z funkcji, którą wprowadził w 2015 roku. Rzecz jasna, nawet jeśli zarejestrujecie się w serwisie tylko po to, aby korzystać z Messengera, wcale nie będziecie musieli go odwiedzać. Nie wydaje mi się jednak, by dla nowych użytkowników Messengera, którzy chcieliby korzystać tylko i wyłącznie z Messengera, proces zakładania konta na Facebooku miałby być mniej skomplikowany niż proces zakładania konta w samym Messengerze.Źródło: Venture Beat