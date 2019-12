"Fuck Poland" mówi streamer na Twitchu przed 10 tysiącami widzów. To nie koniec

To tylko niektóre z jego słów.





Nowozelandczyk

Społeczność internetowa oburzona jest postawą znanego streamera o nickuz Nowej Zelandii, który podczas jednej ze swoich transmisji w serwisie Twitch.tv postanowił zaatakować w niewybredny sposób Polskę i Polaków. Popisowi niewiedzy i ignorancji na temat naszego kraju towarzyszyły słowa takie jak "polskie obozy zagłady" oraz "pieprzyć Polskę". Internauci już teraz zgłaszają masowo aktywność Nowozelandczyka do administracji serwisu oraz wynajdują kolejne dowody na kierowanie przez niego mowy nienawiści pod adresem Polski.Quintin Crawford podczas swojej transmisji z Path of Exile w pewnym momencie poruszył temat naszego kraju. Z miejsca pokazał, że niewiele wie na jego temat. Najpierw stwierdził, że, by później powiedzieć, że. Chwilę później poinformował swoich widzów, że. Podczas kilkuminutowego wywodu składającego się głównie z ofensywnych wypowiedzi Nowozelandczyk powiedział między innymi, że to. Padły także słowa, które oznaczają dokładnie tyle, co "pieprzyć Polskę".W tym momencie należy przypomnieć, że czyn, którego dopuścił sięjest sankcjonowany w polskim Kodeksie Karnym. Art. 133 KK mówi wyraźnie: "Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."Twitch najwyraźniej wciąż nie widzi niczego złego w słowach internauty, bowiem klipy z zapisem transmisji wciąż dostępne są w serwisie. Możecie je obejrzeć poniżej.Jak widać na nagraniach czat każdorazowo reagował oburzeniem, choć znaleźli się i tacy, którzy przyklaskiwali swojemu idolowi.Internauci zdążyli już wykonać kopie zapasowe nagrań, aby zabezpieczyć je jako materiały dowodowe.o rasizm, mowę nienawiści, a także rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o Polsce. Wielu użytkowników Twitcha zapowiedziało, że zainteresuje sprawą polskie organy ścigania, które z pewnością będą wiedziały jak nadać sprawie biegu.Regularnie atakuje on Polskę i Polaków także za pośrednictwem komunikatora Discord. Tam, po dołączeniu do jego serwera, przeczytać można inne niecenzuralne słowa skierowane pod adresem naszego kraju i jego mieszkańców. Internauta o nicku @tiritto z polskiego serwisu Wykop.pl zdołał znaleźć całą listę kontrowersyjnych materiałów.Miejmy nadzieję, że sprawie zostanie nadany odpowiedni bieg i działalność internauty o nicku Quin69 nie przejdzie bez echa zarówno wśród administracji Twitcha, jak i organów ścigania. To dobry moment, aby pokazać, że w Internecie nikt nie pozostaje bezkarny i każdy powinien odpowiadać za swoje słowa i czyny.