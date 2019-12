Najlepsze i najważniejsze memy mijającej dekady - a jak wygląda Twoja lista?

Memy które znacie i kochacie.





1. Doge

2. Smutny Pepe - Pepe the Frog

3. Press F to Pay Respects

4. Rage Comics

5. Ricardo Milos

6. Dziwny Pan ze Stocku - Hide the Pain Harold

7. Harambe

8. Blinking White Guy

9. Galaxy Brain

10. Zdziwiony Pikachu - Surprised Pikachu

11. Rozkojarzony chłopak - Distracted Boyfriend

12. Drakeposting

13. Feels - Wojak

14. Grumpy Cat

15. Nyan Cat

16. Spider-Man z lat 60'

17. Adolf Hitler i scena z filmu Upadek

18. Wywiad z "El Risitas" - Spanish Laughing Guy

Ależ ten czas leci. Dacie wiarę, że kończy się właśnie druga dekada (!!!) XXI wieku? Jeszcze niedawno internauci obawiali się problemów, jakie komputerom miał rzekomo wyrządzić 2000 rok. Przecież "jeszcze wczoraj" korzystaliśmy z modemów, a każdy zbędny pobrany megabajt wiązał się ze smutkiem wynikającym z konieczności opłacania dużo wyższego rachunku telefonicznego. W przededniu 2020 roku nie żałujemy sobie transferu na przeglądanie często niskich lotów twórczości internautów. Twórczości zwanej memami.W morzu memów miernych, nudnych, nieśmiesznych i forsowanych na siłę, przez ostatnie 10 lat pojawiło się całkiem sporo tak zwanego "złotego kontentu".- przeważnie bawią, innym razem zmuszają do refleksji. Oto najlepsze moim zdaniem memy mijającej dekady. Możecie się ze mną nie zgodzić i swoje propozycje umieścić w komentarzach.Kolejność jest raczej przypadkowa.Mem ze słynnym psem rasy Shiba Inu w Internecie pojawił się już z początkiem dekady. Szczyt popularności psiaka imieniem Kabosu przypada jednak na 2013 rok, kiedy to zawojował on świat popukultury. Błysk w oku, "uśmiechnięty" pyszczek i specyficzne spojrzenie z miejsca podbiły serca internautów. Mem stosowany jest często po dziś dzień.Symbol wszystkich internetowych przegrywów. Ikona osób ze zmarnowanym życiem. Oto on. Słynna smutna żaba imieniem Pepe. Żaba pchodząca z opublikowanego w 2005 roku komiksu o tytule Boy's Club, stworzonego przez artystę imieniem Matt Furie zawojowała internet w 2015 roku. Wtedy Pepe postowany był wtedy przede wszystkim jako "ultrarzadkie pepe" i - o ironio - publikowany w co drugim wątku na internetowych forach jako żart. Żaba była ochoczo przerabiana i najsłynniejszą przeróbką stał się "smutny Pepe", z angielska określany jako "feels bad man".Naciśnij F, aby oddać szacunek to hasło wywodzące się z ceremonii pogrzebowej w Call of Duty: Advanced Warfare, która stała się obiektem kpin graczy w 2014 roku. Miłośnicy wirtualnej rozgrywki mieli wtedy dość QTE (quick time events) i szybko z poważnej sceny i wzniosłego hasła zrobili sobie pośmiewisko. Hasło "Press F to Pay Respects" wykorzystywane jest przede wszystkim jako niezbyt poważny wyraz żalu wobec danej sytuacji napotkanej w sieci lub jako komentarz do czyjegoś nieszczęścia, które nie ma dla komentującego większego znaczenia.Komiksy pochodzące z 2008 roku i mające swój początek na 4Chanie zostały spopularyzowane w sieci w roku 2012, kiedy to publikowano je dosłownie wszędzie. Trollface, megusta, FFFFUUUU - to wszystko jeden i ten sam mem, w różnych wariantach.O ile Rick Roll, czyli Rick Astley był doskonałym sposobem na trollowanie internautów w pierwszej dekadzie XX wieku, to końcówka drugiej dekady XX wieku należy bez dwóch zdań do Ricardo Milosa. Brazylijski tancerz erotyczny i jego słynny taniec w 2018 roku był publikowany dosłownie wszędzie. Ten uśmiech, to ciało, te kocie ruchy. Naszym chłopakom brakuje luzu i ruszają się jak wóz z węglem.Trudno jest jednoznacznie wskazać na szczytowy okres popularności Węgra Andrása Arató, który w polskim internecie znany jest jako... starszy pan ze Stocku. Jego zdjęcia zaczęto masowo udostępniać w 2011 roku, ale szczyt popularności mema przypada chyba na rok 2014. Bohater memów opowiadał nawet o fenomenie zdjęć ze swoim udziałem w trakcie TedX Talk we wrześniu 2018 roku. To z pewnością najsłynniejsze zdjęcie stockowe.Goryl imieniem Harambe zaliczył swój krótki, ale intensywny epizod w świecie memów 2016 roku. Jedni uważają go za mem mocno wymuszony, celem zwrócenia uwagi na krzywdę, jaką ludzkość wyrządza zwierzętom. Inni twierdzą, że jest jednym z ważniejszych memów dekady, bowiem zwrócił uwagę świata na istotny problem. Tak czy inaczej goryl uśmiercony w Brownsville Zoo w Gladys w Teksasie stał się jednym z memów, które trafiły do mediów publicznych.Mrugający koleś to przykład nowej generacji memów, w których całą istotę przekazuje się wyłącznie za pomocą obrazków. Drew Scanlon stał się memem w 2017 roku i jego popularność mimo upływu czasu nie spada.O, tego mema Polacy naprawdę pokochali. Mem wyśmiewa pseudointelektualizm poprzez dość przewrotne pokazanie tego, co robią ludzie rozsądni, a co ludzie przeciętni.Zdziwiony Pikachu to dość świeży mem, który popularność zaczął zyskiwać w 2018 roku. Jego zrozumienie jest niezwykle proste, co sprzyjało jego stosowaniu. Zdumiona mina zwierzaka wyraża reakcję na idiotyczne działanie, którego skutek był oczywisty do przewidzenia dla każdego, oprócz osoby wzmiankowanej podczas stosowania mema.Trudno wskazać wiele memów, które cieszyłyby się tak sporym zainteresowaniem ze strony ludzi, którzy z memami na co dzień nie mają wiele wspólnego. Stockowe zdjęcia mężczyzny z partnerką oglądającego się za inną kobietą na ulicy - ku oczywistemu niezadowoleniu partnerki - przewijały się nie tylko w telewizjach z całego świata, ale były ochoczo wykorzystywane w mediach społecznościowych znanych celebrytów.Dwie klatki przedstawiające Drake'a z teledysku Hotline Bling stały się memem w 2016 roku. Internauci wykorzystywali je do wskazywania swoich preferencji dotyczących... w zasadzie wszystkiego.Kolejna ikona świata internetowych przegrywów, symbolizująca ogromny ból istnienia, który komiksowy bohater skrywa głęboko w sobie. Pierwotnie Wojaka wykorzystywano tylko na poważnie, jako symbol emocji poważnych, których nie powinno się wyśmiewać. Z czasem jednak pojawiły się różne wariacje Wojaka, który stał się Boomerem, Zoomerem i Doomerem. To jeden z najbardziej uniwersalnych i najczęściej przerabianych memów tej dekady.Kolejny mem, który był popularny także wśród osób nie mających wiele wspólnego z memami. Kot imieniem Tardar Sauce zaistniał w Internecie w 2012 roku. Mało osób wie, że jego wyraz pyszczka wiązał się z poważną chorobą genetyczną, która doprowadziła jakiś czas temu do przedwczesnej śmierci zwierzaka. Grumpy cat pomimo miny kojarzył się ludziom dobrze i był naprawdę uroczym kotem. To pewnie dlatego pokochały go miliony.Mem dość nietypowy, bowiem ograniczający się w zasadzie do... piosenki. Piosenki, która uczyniła 8-bitowego kota internetowym fenomenem.Słynny kadr z kreskówki z lat 60' używany jest od 2011 roku w Internecie po dziś dzień jako metoda na wyśmianie dwóch stron sporu, których argumenty są warte mniej więcej tyle samo - nic.W drugą dekadę XXI wieku weszliśmy z przytupem. Przeróbki sceny z berlińskiego bunkra, w którym Adolf Hitler dowiaduje się o rychłej porażce Niemiec w II Wojnie Światowej były dosłownie wszędzie. Emocjonalne wystąpienie führera Rzeszy przedstawiano z dialogami "tłumaczonymi" w taki sposób, że budziło one łzy, ale... wywołane śmiechem.Zaraźliwy śmiech Juana Joya Borji z wywiadu przeprowadzonego w 2007 roku przedostał się do sieci w roku 2015. Już oryginalna rozmowa z artystą, który nie może powstrzymać się od śmiechu potrafi rozbawić, ale liczne przeróbki - podobne to tych z mema z Adolfem Hitlerem - potrafiły być jeszcze śmieszniejsze. Często były one komentarzem do aktualnych wydarzeń na świecie.