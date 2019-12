Booking.com na celowniku Unii Europejskiej. Idą wielkie zmiany

By konsumentom żyło się lepiej.





Booking.com to szalenie popularny wśród Polaków serwis internetowy umożliwiający całkiem wygodne dokonywanie rezerwacji w hotelach, hostelach, pensjonatach, guest housach i innych punktach noclegowych na całym świecie. Do tej pory korzystanie z niego było całkiem wygodne, ale kilka aspektów jego działania pozostawiało sporo do życzenia. Większość z nich zostanie usprawniona za sprawą... Unii Europejskiej.Serwis Booking.com, bowiem nie spełnia kilku bardzo istotnych jego założeń. Jeśli miałbym Was poprosić o wymienienie kilku irytujących cech tego portalu rezerwacyjnego, to wydaje mi się, ze wiele osób wskazałoby mnogość ofert sponsorowanych w różnorakich rankingach oraz wywieranie presji czasowej na konsumentach poprzez wyświetlanie komunikatów o "ostatnim wolnym pokoju". Komunikatów dość... kłamliwych. To między innymi te dwie kwestie Booking.com musi załatwićOtóż nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale komunikat "ostatni dostępny pokój!" dotyczy tylko i wyłącznie pokoi dostępnych w systemie rezerwacyjnym Booking.com. Komunikat jest, bowiem może sugerować, że to dany ośrodek wyprzedał już wszystkie pokoje, podczas gdy nie jest to prawdą. W nowym roku serwis będzie musiał w przejrzysty sposób komunikować, że informacja odnosi się wyłącznie do oferty portalu Booking.com.Booking.com nareszcie podawał będzie całkowitą cenę z dodatkowymi opłatami i podatkami, które będzie można opłacić z góry. Rabaty będą wyświetlane obok bazowej ceny dla danej oferty.Podobne zmiany jakościowe obejmą oczywiście także wszystkie inne platformy rezerwacyjne."Bardzo ważne jest, aby firmy takie jak Booking.com wypełniły swoje obowiązki zapewniając, że systemy rezerwacji zakwaterowania online są wolne od technik manipulacyjnych, takich jak ukrywanie sponsoringu w rankingach, nadmierne wywieranie presji czasowej na użytkowników lub wprowadzanie w błąd w kwestii rabatów. Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów będą nadal monitorować wszystkie internetowe platformy turystyczne, aby zapewnić uczciwe korzystanie z Internetu dla konsumentów", mówił Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów.Aplikację mobilną Booking.com na Androida pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy z plikami. Oczywiście korzystać możecie także z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem Booking.com.Źródło: pap