Facebook mówi NIE dezinformacji i usuwa prawie 1000 kont ze zdjęciami wygenerowanymi przez AI

Technologia idzie do przodu.





Portale społecznościowe nie rzadko wykorzystywane są do celów politycznych. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej afery, która wybuchła na Facebooku.Wszystkie profile łączyło podobno stosowanie oszukańczych praktyk wykorzystujących sztuczną inteligencję.Zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie – wzmożona walka dwóch tamtejszych obozów politycznych. Setki wyżej wspomnianych kont i stron miało szerzyć idee propagowane przez Donalda Trumpa wśród około 55 milionów użytkowników. Stworzona „sieć polityczna" wykorzystywała fałszywe dane wzmocnione zdjęciami profilowymi wygenerowanymi przy użyciu sztucznej inteligencji.Technologia jest już na tak wysokim poziomie, że wykreowanie nieistniejącej twarzy nie jest większym problemem.Oczywiście byłoby to zadanie zbyt karkołomne dla nawet rzeszy oddelegowanych do podobnego zadania osób. W grę muszą wejść więc specjalne algorytmy.Te pozwoliły naukowcom i Facebookowi na dotarcie do setek fałszywych profili, które w większości zawierały opisy w stylu „Ameryka potrzebuje prezydenta Trumpa". Potencjalnie niebezpieczna grupa polityczna została rozbrojona poprzez zlikwidowanie kont oraz fanpage'y.Badacze zwracają jednak uwagę, że, który niekoniecznie wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie mediów. Tworzenie fałszywych zdjęć profilowych to bowiem dopiero początek problemów.