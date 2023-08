Chińskie władze wprowadzają kolejne ograniczenia.

gry wideo i urządzenia, na których można w nie grać, są jednym z największych wrogów publicznych. Władze tego kraju bardzo poważnie ograniczają nieletnim możliwość grania na komputerach. Od 2021 roku młodzi obywatele Państwa Środka mogą grać w gry online przez maksymalnie godzinę dziennie . Ograniczenia nie dotyczą jednak tylko komputerów, albowiem w Chinach smartfony pilnują, aby dzieci nie grały na nich w nocy Ba, najpewniej już wkrótce nieletni będą mogli korzystać ze smartfonów maksymalnie przeze. W środę chińskie władze przedstawiły nowy projekt ustawy, która ma ograniczyć dzieciom dostęp do tych urządzeń.Zgodnie z nowymi przepisami nieletni w Chinach nie będą mieli dostępu do swoich urządzeń mobilnych między. Ponadto rodzice będą musieli ustawić na smartfonach, z których mają korzystać dzieci, tak zwany „”. Wszystko to, aby rodzice mogli realizowaćUstawa ma również wymagać, aby inteligentne terminale mobilne, aplikacje oraz platformy do dystrybucji aplikacji umożliwiały aktywację trybu nieletniego przez rodziców. Usługi te będą musiały ponadto wprowadzić protokoły rozpatrywania wszelkich skarg i zgłoszeń dotyczących nieletnich. Będą musiały też identyfikować wszelkie nielegalne informacje i blokować dostęp do nich nieletnim, w tym informacje, które „mogą mieć wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie nieletnich”.Co istotne, omówione ograniczenia mają być podzielone na grupy wiekowe. Starsi użytkownicy, o lepiej rozwiniętym zdrowiu psychicznym, mają mieć dostęp do większych ilości informacji. Ograniczenia czasowe również mają być egzekwowane na podstawie wieku użytkownika. Zgodnie z proponowanymi przepisami osoby w wiekubędą mogły korzystać ze smartfonów tylko przez, osoby w wieku odprzez, a w wieku odprzez maksymalnie

Złe wieści także dla deweloperów

Dzieci w Chinach będą mogły korzystać ze smartfonów przez niewielką część dnia. | Źródło: Unsplash/Pan XiaozhenJeżeli osoba niepełnoletnia spróbuje uzyskać dostęp do swojego urządzenia po przekroczeniu limitu czasowego, jej rodzic lub opiekun zostanie o tym powiadomiony. Co ciekawe, dziecko będzie mogło poprosić o wydłużenie limitu za pośrednictwem smartfony. Rodzic będzie miał możliwość spełnienia tej prośby.Rzecz jasna, inteligentne urządzenia elektroniczne dostępne na terenie Chin od lat mają systemy kontroli rodzicielskiej. Chiński rząd chce jeszcze bardziej zwiększyć jednak poziom kontroli nad tym, jak nieletni korzystają ze smartfonów. Nie wiadomo, jakie kary i czy w ogóle, czekają rodziców, którzy nie będą przestrzegać nowych przepisów.Nowe przepisy jeszcze bardziej utrudnią życie nie tylko chińskim dzieciom i rodzicom, ale też deweloperom aplikacji. Dostosowanie ich usług do tych przepisów będzie wymagało poniesienia przez nich sporych kosztów. Zapewne wiele deweloperów całkowicie zakaże dzieciom korzystania z ich aplikacji, aby tych kosztów nie ponosić.Jasne, we wszystkim trzeba mieć umiar. Zapewne jeśli dziecko spędza pół dnia, przeglądając Internet i grając na smartfonie lub komputerze, niekoniecznie wyniknie z tego cokolwiek dobrego. To chyba jednak od rodzica, a nie władz państwa, powinno jednak zależeć to, jak bardzo ograniczać nieletnim dostęp do tych urządzeń i aktywności.Źródło: Reuters , fot. tyt. Canva