Czy RTX 3060 wystarczy do gier?

Chyba każdy, nawet początkujący, gracz komputerowy wie, że tym, co określa przydatność jego komputera do tego typu rozrywki, jest karta graficzna. Im bardziej złożona, zaawansowana i realistyczna gra komputerowa, tym lepsze karty graficzne są jej potrzebne. Dziś nieco szerzej omówimy ten temat, skupiając się na jednym modelu karty, czyli RTX 3060.





Co to za karta graficzna RTX 3060?



Układ graficzny Nvidia GeForce RTX 3060 to karta graficzna wyprodukowana przez firmę Nvidia, która jest częścią serii kart graficznych RTX 30. Jest to seria kart graficznych, opartych na architekturze Ampere. Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że są to najlepsze karty graficzne, zaprojektowane do obsługi wymagających zadań, takich jak gry komputerowe, renderowanie i edycja wideo w jakości 4K lub wyższej.





Jakie możliwości mają karty graficzne RTX 3060?





Technologia Ray Tracing. Wybierając kartę graficzną RTX 3060 Ti, uzyskujesz wsparcie dla technologii ray tracing w czasie rzeczywistym. Co to w rzeczywistości oznacza? Przede wszystkim karta graficzna Nvidia Geforce może tworzyć niezwykle realistyczne efekty oświetleniowe i cieniowanie w grach komputerowych oraz innych programach graficznych.

DLSS (Deep Learning Super Sampling). Użytkownicy karty graficznej RTX mają pewność, że obsługują one technologię DLSS firmy Nvidia. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do poprawy wydajności w grach, poprzez dynamiczne dostosowywanie rozdzielczości do aktualnych potrzeb. Adaptacyjność karty graficznej jeszcze bardziej zwiększa jej możliwości, a także pozwala ograniczyć zużycie prądu.

Doskonałe specyfikacje. W przypadku kart RTX 3060 użytkownicy mają do dyspozycji nawet 12 GB pamięci GDDR6, a także duże przyspieszenie wydajności w porównaniu do poprzedniej generacji kart graficznych (seria RTX 20).

Technologia Nvidia Reflex. Technologia ta została zaprojektowana, aby minimalizować opóźnienie systemu i zwiększyć płynność rozgrywki w grach kompetencyjnych. Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania, dynamiczne sceny wyświetlane na ekranie monitora są jeszcze bardziej realistyczne i plastyczne.

Technologia Nvidia Broadcast. Jest to rozbudowany zestaw narzędzi do usprawnienia transmisji na żywo, który oferuje takie funkcje jak usuwanie szumów tła i wiele innych filtrów.



Pamiętaj o tym, że nawet z najlepszą kartą graficzną na rynku, nie osiągniesz oczekiwanych rezultatów, jeśli reszta podzespołów Twojego komputera nie będzie miała odpowiedniej konfiguracji sprzętowej. To, co szczególnie jest ważne dla płynnej i niezawodnej obsługi karty graficznej oraz wykorzystaniu jej całego potencjału to wystarczająco mocny zasilacz i wystarczająco dużo miejsca pod obudową komputera.





Ile zapłacimy za nową kartę graficzną nvidia geforce RTX 3060?



Ceny kart graficznych systematycznie, z roku na rok, maleją. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują upgrade swojego komputera i szukają do niego nowej karty graficznej. Jeśli RTX 3060 to dla Ciebie najlepsza karta graficzna, mamy dobrą wiadomość. Jej cena waha się w przedziale 1400 do 1500 złotych zależnie od wybranej wersji. Korzystając z różnego rodzaju promocji, kodów rabatowych i zniżek, może się udać, kupić tę kartę w jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie.



Biorąc pod uwagę koszty zakupu względem wydajności, która jest bardzo wysoka, uważamy, że geforce RTX 3060 to świetny wybór dla miłośników grania w nowe gry komputerowe. Decydując się na zakup tej karty, na pewno nie pożałujesz swojej decyzji przez kilka następnych lat.





