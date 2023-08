Microsoft w końcu sprzedaje części zamienne do kontrolerów Xbox

Teraz samodzielnie naprawisz ten sprzęt.



Coraz więcej producentów elektroniki zaczyna respektować konsumenckie „prawo do naprawy”. Do takich producentów dołączył Microsoft, który właśnie znacznie ułatwił naprawę swoich kontrolerów do gier, w szczególności kontrolerów Xbox Wireless Controller oraz Xbox Elite Series 2.



Gigant z Redmond otworzył nareszcie internetowy sklep z częściami do kontrolerów Xbox Wireless Controller oraz Xbox Elite Series 2. Ponadto udostępnił w sieci poradniki wideo, z których każdy może dowiedzieć się krok po kroku, jak wymienione urządzenia naprawić.



Sposób na zepsuty kontroler

Wprawdzie wspomniany sklep z częściami na razie jest dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale być może Microsoft pójdzie drogą Apple i tak jak gigant z Cupertino poszerzy usługę o kolejne kraje, w tym Polskę. Dla przypomnienia, Apple uruchomiło program Self Service Repair w naszym kraju



W sklepie Microsoftu do obydwu wymienionych kontrolerów można kupić wymienną obudowę, całe zestawy przycisków w dwóch wersjach kolorystycznych, płytki PCBA (Input PCBA) oraz płytki PCBA w zestawie z silniczkami odpowiedzialnymi za wibracje. Ile to wszystko kosztuje? Na przykład, za całą obudowę kontrolera Xbox Elite Series 2 trzeba zapłacić łącznie 52 dolary, co w przeliczeniu, bez uwzględnienia podatków, daje około 210 złotych. To nie mało, biorąc pod uwagę to, że nowy Xbox Elite Series 2 kosztuje około 700 złotych. Niemniej, dlaczego ktokolwiek miałby kupować sobie nowy kontroler, skoro może wydać mniej na nową obudowę dla starego i wymienić ją samodzielnie? Rzecz jasna, części do kontrolera Xbox Wireless Controller są nieco tańsze. Jest to bowiem kontroler, który zadebiutował w 2013 roku.



