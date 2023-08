Fani retro konsol pokochają tę klawiaturę. Zachwyca przede wszystkim wyglądem

Mamy tu na sali posiadaczy NES-a?



Już wkrótce fani retro będą świadkami debiutu nowej klawiatury mechanicznej inspirowanej konsolami Famicom oraz Nintendo Entertainment System (NES). Na rynku pojawią się dwa warianty kolorystyczne urządzenia i jak możecie zobaczyć na zdjęciu otwierającym – wyglądają naprawdę ciekawie. Wizualna strona to rzecz jasna nie wszystko, lecz na szczęście poznaliśmy już wszystkie techniczne szczegóły. Zerknijmy więc na to wszystko nieco bliżej.





Nadchodzi klawiatura inspirowana NES-em



8BitDo to dosyć popularny producent, którego możecie kojarzyć przede wszystkim z dobrej jakości uniwersalnych kontrolerów. Firma postanowiła właśnie rozpocząć podbój kolejnego rynku, o czym zapewne domyśleliście się już po tytule i pierwszym akapicie tekstu. Jeśli więc już wcześniej mieliście do czynienia z tą marką, to chyba nie pozostaje nic innego niż omówienie wspomnianego wyżej przedsięwzięcia.



Pierwsze, co rzuca się w oczy, to rzecz jasna wygląd klawiatury – dla konsumentów przygotowano dwie wersje kolorystyczne. Fami Edition inspirowana jest japońską konsolą Famicom wyprodukowaną w 1983 roku, więc dominującymi kolorami są ciemna czerwień oraz biel, uświadczyć można również japońskich znaków oraz czarnych akcentów na strzałkach czy wyróżnionych przyciskach A/B. N Edition przypomina z kolei NES-a – na pierwszym planie widać więc biel, szarość oraz czerwień.



Źródło: 8BitDo



Jeśli zaś chodzi o techniczne aspekty, to klawiatura będzie kompatybilna z systemami Windows 10/11 oraz Android 9.0 lub nowszym. Połączymy się z nią na trzy sposoby – za pośrednictwem Bluetooth, przy użyciu odbiornika 2,4 GHz lub przewodowo. Zwolenników dwóch pierwszych opcji z pewnością zainteresuje obecność baterii o pojemności 2000 mAh, która ma pozwolić na około 200 godzin ciągłej pracy.



Urządzenie wyposażono w 87 przycisków – pod nimi wszystkimi kryją się przełączniki Kailh Box Switch V2 White, więc mówimy o dosyć wysokiej półce. Poza tym producent informuje o łatwości wymiany wszystkich elementów czy ich zaprogramowaniu zgodnie ze swoimi potrzebami. Wszystko uzupełnia klasyczna dioda LED informująca o działaniu sprzętu, jak i świetnie wyglądający panel kontrolny w lewym górnym rogu.



Źródło: 8BitDo



Za jego pomocą zmienimy sposób połączenia czy głośność odtwarzania. Znajdziemy tam także trzy przyciski, do których możemy przypisać konkretne akcje. Wszystko rzecz jasna będzie obsługiwane przez specjalną aplikację dostępną zarówno na Windowsa, jak i Androida. Bardzo ciekawym gadżetem wydaje się być także specjalne akcesorium zawierające wyłącznie dwa ogromne przyciski A/B – można je dokupić oddzielnie i stosownie zaprogramować.



No dobra, pora przejść do mniej fajnych rzeczy. Klawiatura (oraz powyżej wspomniane akcesorium) zostanie udostępniona 20 września bieżącego roku i już teraz można składać zamówienia przedpremierowe za 99 dolarów, więc około 400 złotych. Do tego należy doliczyć podatki oraz koszt wysyłki. Na razie jednak nie wiadomo czy produkt oficjalnie będzie dostępny w Polsce – należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: 8BitDo



Fani retro z pewnością zechcą mieć to urządzenie w swojej kolekcji.



Źródło: 8BitDo / Zdjęcie otwierające: 8BitDo