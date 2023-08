Elektroniczna niania TrueLife NannyCam i waga TrueLife Baby Scale - urządzenia pozwalające na monitorowanie aktywność dziecka

Gadżety elektroniczne mogą okazać się bardzo pomocne również dla młodych rodziców. Marka TrueLife oferuje na polskim rynku produkty wyposażone w technologie, wspierające opiekę nad domowymi pociechami.



Elektroniczne nianie TrueLife NannyCam R7 Dual Smart oraz NannyCam R3 to urządzenia pozwalające na monitorowanie aktywność dziecka, gdy znajduje się ono w innym pomieszczeniu oraz dbanie o jego bezpieczeństwo w czasie snu. Z kolei inteligentna waga TrueLife Baby Scale B5 BT pomaga monitorować rozwój zarówno niemowląt, jak i dzieci starszych.





Elektroniczne nianie TrueLife



Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych, marka TrueLife stworzyła serię niań elektronicznych. Te wielofunkcyjne urządzenia umożliwiają rodzicom obserwowanie zabawy czy snu dziecka znajdującego się w innym pokoju. Wyposażone są również w funkcje dwukierunkowej komunikacji, wykrywania ruchów, dźwięku oraz zmian temperatury. Kamery są oczywiście kompatybilne z aplikacją mobilną TrueLife Smart, z którą łączą się przez Wi-Fi.



Niania elektroniczna NannyCam R7 z szerokokątnym obiektywem oraz kamerą 360° pozwala na monitorowanie pokoju dziecka i przekazuje wyraźny obraz w rozdzielczości 2K do połączonej 5-calowej jednostki rodzicielskiej LCD lub telefonu. Dzięki funkcji TrueLife SmartTrack urządzenie może automatycznie podążać za ruchem maluszka i obracać się za nim, co jest bardzo pomocne również w przypadku starszych lub bardziej aktywnych dzieci.





Niania elektroniczna NannyCam R7



Kamera ma funkcję TrueLife SmartCare, która ostrzega o ruchu lub dźwiękach, wykrywa zmiany temperatury i wilgotności oraz reaguje na płacz dziecka. Co więcej, gdy tylko zapadnie ciemność automatycznie włącza ona noktowizor. Co ciekawe, TrueLife NannyCam R7 potrafi puszczać kołysanki oraz naśladować dźwięki bicia serca, dzięki czemu dba o beztroski sen maluszka. Z kolei funkcja dwukierunkowej komunikacji pozwala na bycie z dzieckiem w ciągłym kontakcie oraz uspokajanie go własnym głosem.



Niania elektroniczna TrueLife NannyCam R7 Dual Smart kosztuje w polskich sklepach około 1099 zł.



W ofercie producent znajdziemy też TrueLife NannyCam R3. Niania elektroniczna paruje się z telefonem komórkowym i polskojęzyczną aplikacją TrueLife Smart. Urządzenie pozwala monitorować pomieszczenie, w którym bawi się dziecko, a dzięki łączności Wi-Fi zasięg monitorowania jest nieograniczony. Urządzenie wykrywa ruch, dźwięk, zmianę temperatury i ostrzega, gdy dzieje się coś nietypowego. Ponadto, sprawuje opiekę nad pociechą, nagrywając w jakości Full HD w trybie 24/7 bezpośrednio na kartę SD.





TrueLife NannyCam R3



TrueLife NannyCam R3 wyceniono na około 340 zł.





Waga niemowlęca TrueLife BabyScale B5 BT



Jak informuje producent, waga niemowlęca BabyScale B5 BT firmy TrueLife pomaga monitorować rozwój dziecka od urodzenia aż do momentu, gdy osiągnie wagę 20 kg - z dokładnością do aż 5 g. Dzięki funkcji TARE, znanej także z wag kuchennych, dziecko można zważyć nawet, gdy jest ubrane lub owinięte w kocyk, ponieważ ich waga jest odliczona automatycznie.



Waga posiada funkcję HOLD, która działa w dwóch trybach: automatycznym i ręcznym. Pierwszy uruchamia się samodzielnie i dokonuje pomiaru dokładnej wagi pokazywanej na wyświetlaczu w momencie, gdy dziecko porusza się najmniej. Drugi tryb sprawdzi się w przypadku rodziców, którzy chcieliby mieć pełną kontrolę nad procesem ważenia przy pomocy ręcznego użycia przycisku HOLD. Obie funkcje mogą być sterowane również zdalnie przez aplikację producenta.







Baterie urządzenia BabyScale B5 BT wytrzymują do 400 pomiarów. Dane po pomiarze pojawiają się na wyświetlaczu LED, a waga współpracuje z przetłumaczoną na język polski aplikacją mobilną, która ułatwia codzienne monitorowanie wzrostu i rozwoju dziecka za pomocą historii pomiarów i wykresów.



Waga TrueLife BabyScale B5 BT dostępna jest w polskich sklepach za około 299 zł.



Źródło: materiały prasowe