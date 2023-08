MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport wjechał do polskich sklepów

Laptop budzący spore emocje.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport

Cena MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport w Polsce

MSI w trakcie targów CES 2023 zapowiedziało wyjątkową wersję laptopa, będącego przedstawicielem mojej ulubionej serii notebooków tego producenta. MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport to owoc współpracy z popularnym koncernem motoryzacyjnym, a konkretnie marką przyprawiającą miłośników motoryzacji o szybsze bicie serca. Uczestniczyliśmy w wydarzeniu zorganizowanym na Torze Kielce, na którym urządzenie po raz pierwszy pokazano w Polsce w towarzystwie samochodów Mercedes-AMG. Trudno się nim nie zachwycać.Współprace pomiędzy producentami elektroniki użytkowej i firmami motoryzacyjnymi nie są niczym niecodziennym. Samsung i BMW, Lenovo i Ducati, a teraz MSI oraz Mercedes-AMG. Nowy MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport nie bez przyczyny został obrandowany w taki, a nie inny sposób. Nowość MSI pod wieloma względami przypomina bowiem samochody z literami AMG na masce.Już przy pierwszym kontakcie widać, że MSI postawiło na subtelną elegancję i materiały premium. Uwagę z miejsca zwraca piękna 16-calowa matryca+ OLED o rozdzielczości 3840x2400 pikseli i proporcjach obrazu 16:10, sprzyjających produktywności. Pod nią widnieje wygodna klawiatura z podświetleniem RGB z charakterystyczną, stylizowaną na karbonową spacją. Perforacja nad nią wystylizowana została na logo AMG. To naprawdę jeden z piękniejszych laptopów ostatnich lat.Bliższe spojrzenie zdradza, że tak jak pod maską Mercedesów-AMG, tak i wewnątrz obudowy laptopa znalazły się podzespoły z najwyższej półki. 14-rdzeniowy Intel Core i9-13900H, układ graficzny GeForce RTX 4070 o TDP wynoszącym 105 W, 32 GB pamięci RAM DDR5-5200 oraz wydajny dysk SSD M.2 PCIe 4.0 o pojemności 2 TB czynią z MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport spełnienie marzeń mnóstwa graczy i wielu profesjonalistów.Tak jak w motorsporcie, tak i w świecie komputerów niezwykle ważną kwestią jest skuteczne odprowadzanie ciepła. MSI postawiło na system chłodzenia Cooler Boost 5, wykorzystujący pięć ciepłowodów i dwa wentylatory. Przy tak smukłej obudowie szalenie ważnym jest odpowiedni obiegł powietrza.Spodziewałem się po cichu, że w MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport znajdę system audio Burmeister, podobnie jak w najlepszych samochodach Mercedes-AMG. Zamiast tego wybrano sprawdzone rozwiązanie marki Dynaudio, na które składa się aż sześć głośników w tym cztery niskotonowe. Jeśli ktoś postanowi oglądać film na tym laptopie, z pewnością nie będzie zawiedziony.Zawiedzeni nie będą też użytkownicy oczekujący solidnego zaplecza komunikacyjnego i wytrzymałej baterii (w tym wypadku 99,9 Wh). W kwestii łączności jest tu wszystko, czego można zapragnąć - Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, złącze Thunderbolt 4 z PD, porty USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 z PD. Naturalnie nie mogło zabraknąć wyjścia HDMI 2.1 oraz złącza RJ45.Sprzęt o wymiarach 355,8 x 259,7 x 19,9 mm waży zaledwie 1,88 kg. To naprawdę niewiele jak na tak wydajne urządzenie.Samochody Mercedes-AMG do najtańszych nie należą i MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport również nie jest tanim laptopem. Wyceniono go na 15399 złotych W limitowanych zestawach z laptopami znaleźć można etui, pendrive'a, myszkę, podkładkę pod myszkę, pocztówkę, opaskę do spinania kabli oraz okolicznościowe pudełko.Źródło: mat. własny