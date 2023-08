Sukces Huawei. Chińczycy rządzą na polskim rynku smartwatchy

Najnowsze dane z rynku inteligentnych zegarków.



Najnowsze zegarki z serii Watch 4 od Huawei zadebiutowały na polskim rynku kilka tygodni temu. Teraz chiński producent wprowadza do otwartej sprzedaży Watch 4 Pro w wersji Blue Edition, która dotychczas dostępna była jedynie na huawei.pl.



Jednocześnie firma podzieliła się danymi na temat sprzedaży. Przedsiębiorstwo ma problemy na rynku smartfonów, czego nie można powiedzieć o działce “core wearables”, gdzie sprzedaż wyraźnie wzrosła.



Jak podaje Huawei, według danych wiodącej międzynarodowej firmy badawczej (niestety nie podano źródła badania) za II kwartał 2023 r. Huawei CBG utrzymał pozycję lidera w segmencie produktów core wearables w Polsce pod względem liczby sprzedanych urządzeń.



Warte podkreślenia są imponujące wzrosty w kategorii smartwatchy – producent zwiększył w tym okresie liczbę sprzedanych urządzeń tego typu aż o 134%. Co ciekawe, w minionym kwartale średnio co czwarty (25,8%) inteligentny zegarek sprzedany w Polsce wyprodukowany został przez Huawei. Przełożyło się to na podwojenie wartości sprzedanych przez producenta urządzeń (+106%).





Huawei Watch 4 Pro / foto. instalki.pl



Najnowszy Watch 4 okazał się sukcesem -sprzedaż ciągu pierwszego miesiąca od premiery była o ponad 50% wyższa w porównaniu do rezultatu poprzedniej generacji (serii WATCH 3). Producent odnotowuje, że Polska jest obecnie liderem sprzedaży smartwatchy z serii WATCH 4 spośród wszystkich rynków europejskich.





HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition w otwartej sprzedaży



Producent wprowadził właśnie do otwartej sprzedaży HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition – smartwatch z obudową z tytanu lotniczego w kolorze niebieskim. Jak podaje Huawei, aby uzyskać oryginalny wygląd, do barwienia tytanu wykorzystano technologię PVD. W tym modelu Huawei opracował przyjazny dla środowiska nylonowy pasek. Każdy pasek powstaje z około 5-10 gramów nylonu w całości pochodzącego z recyklingu, spełnia on wymagania określone przez Global Recycle Standard (GRS).





HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition / foto. Huawei



Pasek z recyclingu to tylko jeden krok w kierunku zrównoważonej przyszłości, ale Huawei na tym nie poprzestaje. Nadal opracowujemy i poszukujemy innowacyjnych materiałów, których wytwarzanie i utylizacja będzie tak neutralna dla środowiska, jak to tylko możliwe. Wierzymy, że każdy z nas ma do odegrania jakąś rolę w ochronie naszej planety, a obowiązkiem firmy będącej liderem innowacyjności jest nie tylko doskonalenie zrównoważonego procesu produkcyjnego, ale także edukowanie lokalnych społeczności na temat ekologii i nagłaśnianie globalnych problemów, takich jak ALDFG – komentuje Martin Sun, Country Manager, HUAWEI CBG Polska.



Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition wynosi 2399 zł. Smartwatch dostępny jest od 31 lipca 2023 r., a z okazji wejścia do sprzedaży, w okresie do 6 sierpnia 2023 r., przy jego zakupie będzie można otrzymać słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i w prezencie (lub za 1 zł). Urządzenie dostępne jest u partnerów biznesowych Huawei, w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik , a także w Strefie Marki na Allegro oraz na Huawei.pl.



Źródło: materiały prasowe