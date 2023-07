Smartfon za 800 plus. Wybieramy telefon za rządową dopłatę

Polecane telefony do 800 złotych.

Jaki smartfon do 800 złotych? Smartfon za 800 plus

1. Redmi Note 12

2. Realme C55

3. Motorola Moto G52

4. POCO M5

5. Samsung Galaxy M13

Senat poparł w piątek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Przyjęta bez poprawek zmieniła wysokość świadczenia wychowawczego 500+ do poziomu 800 złotych. Nowe 800+ będzie wypłacane do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Polacy wydają obecnie comiesięcznie świadczenie 500 plus na przeróżne rzeczy, w tym elektronikę użytkową - nikt nie weryfikuje przecież, czy pieniądze pożytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem. Postanowiłem sprawdzić, jaki smartfon da się kupić w cenie do 800 złotych, czyli za jednokrotność 800 plus.W dzisiejszych czasach 800 złotych to naprawdę symboliczna kwota jeśli chodzi o zakup nowego smartfona. Jeszcze do niedawna wybór urządzeń z tej półki cenowej był pokaźny, a telefon za około 800 złotych trafiał w potrzeby lwiej części konsumentów. Teraz sytuacja wygląda trochę inaczej, ale znalazłem pięć smartfonów, które w tej klasie cenowej wyróżniają się na tle innych.Czego oczekiwać od smartfona za takie pieniądze? Przede wszystkim absolutnego minimum: odpowiednio długiego czasu pracy na baterii, niezłego wyświetlacza, dość płynnego działania oraz ładnej obudowy. Technologia superszybkiego ładowania, radzenie sobie z najbardziej wymagającymi grami 3D, czy też możliwości fotograficzne muszą zejść na dalszy plan.Nowa seria smartfonów Redmi Note 12 została zaprezentowana w Polsce w kwietniu tego roku. Najtańszego jej przedstawiciela, Redmi Note 12, można dziś kupić około 200 złotych taniej niż w dniu premiery. Sprzęt ten zwraca uwagę dość jasnym 6,67-calowym ekranem AMOLED DotDisplay, identycznym co w kosztującym kilkaset złotych więcej model Redmi Note 12 5G. Wspiera funkcję always-on i jest jednym z ładniejszych paneli z tej półki cenowej.Redmi Note 12 obsługuje niezależnie dwie karty SIM 4G i kartę pamięci micro SD. Nie zabrakło NFC, pozwalającego płacić smartfonem w sklepie i złącza jack 3.5 mm, umożliwiającego podłączenie słuchawek przewodowych. Dodatkowe atuty to bateria 5000 mAh i szybkie ładowanie o mocy 33 W. O wydajność smartfona dba niezły w tej cenie chipset Snapdragon 685.: ok. 799 złotychRecenzja Realme C55 ukazała się kilka miesięcy temu w obrębie naszego serwisu. Ania pochwaliła wtedy niezły 6,72-calowy ekran LCD o odświeżaniu 90 Hz i jasności nawet 680 nitów, aktualnego Androida 13 z realme UI 4.0 i zaskakująco wysoką jakość zdjęć wykonywanych w dzień. Smartfon ten cechuje się równie szybkim jak Redmi Note 12 ładowaniem 33 W oraz baterią 5000 mAh.O ile jakość wykonania nie jest tu może najwyższych lotów, to atutami są obecność NFC, portu audio mini jack oraz funkcji Mini Capsule, udającej dynamiczną wyspę od Apple. Smartfon nie wspiera 5G, ale oferuje obsługę dwóch kart SIM i karty micro SD o pojemności do 2 TB.Cena: ok. 799 złotychNowa Motorola Moto G53 nie urzekła nas tak, jak Motorola Moto G52 , którą można kupić obecnie w bardzo sensownych pieniądzach. Motorola Moto G52 to 6,6-calowy panel OLED o odświeżaniu 90 Hz, głośniki stereo z technologią Dolby Atmos i czysty Android z fajnymi dodatkami od Motorola w postaci chociażby gestów skracających czas dostępu do przeróżnych funkcji, m.in. aparatu i latarki.Motorola Moto G52 to szybkie ładowanie TurboPower 33 W, bateria 5000 mAh i niezły w tej półce cenowej aparat fotograficzny 50 Mpix z technologią Quad Pixel. Moto G52 to jeden ze smuklejszych smartfonów w cenie do 1000 złotych, sprzedawanych w kolorach grafitowym i znacznie efektowniejszym białym.: ok. 799 złotych Test POCO M5 przeprowadziliśmy w ubiegłym roku. Paweł wskazał wtedy, że największą zaletą POCO M5 jest jego aparat główny, który spodoba się większości amatorów fotografii mobilnej. Daleko mu oczywiście do flagowca, ale w odpowiednich warunkach oświetleniowych zdjęcia wykonane za jego pomocą prezentują się świetnie.POCO M5 to również długi czas działania na baterii, pozwalający przymknąć oko na dość wolne ładowanie. Pozytywnie oceniliśmy wygląd interfejsu, 90-hercowy ekran, a także Bluetooth 5.3 i NFC. Niestety, nie jest to najpłynniej działający ze smartfonów w tym zestawieniu. To chyba jego największa wada.: ok. 649 złotychSamsung Galaxy M13 debiutował bez większego rozgłosu. Jeśli jednak lubisz smartfony tej marki i podoba Ci się oprogramowanie One UI od Samsunga, to w cenie niższej niż 800 złotych Samsung Galaxy M13 powinien trafić w Twoje gusta.Zaletą dla wielu będzie tu dedykowane gniazdo na kartę micro SD, dobrze leżąca w dłoniach obudowa, bardzo długi czas działania na baterii, szybki czytnik linii papilarnych i NFC. Wady? Pozostałe smartfony w tym zestawieniu mają ładniejsze ekrany. IPS zastosowany w Samsung Galaxy M13 nie jest najlepszy w swojej klasie.: ok. 619 złotychŹródło: mat. własny