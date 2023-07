Składane smartfony będą odporne na kurz. Samsung „prosi o cierpliwość”

Ile jednak mamy czekać?



Kilka dni temu byliśmy świadkami zapowiedzi nowych składanych smartfonów od Samsunga, które bez wątpienia stanowią ewolucję branży, także pod kątem odporności. Nadal jednak niewskazane jest narażanie urządzeń na kontakt z kurzem czy innymi zabrudzeniami – dlatego też stosowne wydają się pytania o termin debiutu stosownej technologii. Koreański producent odpowiada, że trwają nad nią prace i zalecane jest wyposażenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości.





Samsung obiecuje, że kiedyś składane smartfony będą odporne na kurz



To dosyć zrozumiałe, bowiem składane urządzenia rządzą się swoimi prawami i dodatkowo są dosyć świeżą gałęzią rynku. Zaprezentowane smartfony Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5 mogą poszczycić się poziomem wodoszczelności pozwalającym na zanurzenie ich w czystej wodzie na głębokość około 1,5 metra. Mogą tak wytrzymać maksymalnie 30 minut, lecz jeśli nawet pomimo tego się zepsują, to nie macie co liczyć na zwrot pieniędzy – gwarancja nie obejmuje niestety uszkodzeń spowodowanych przez wodę.



W kontekście tych doniesień trudno oczekiwać, by np. kolejna iteracja tego typu smartfonów została wyposażona w specjalną ochronę przed kurzem czy innymi zabrudzeniami. Jest to zresztą problem wszystkich składanych urządzeń i mokrym snem wydaje się opracowanie technologii mogącej choć trochę zbliżyć się do tej wykorzystywanej w tradycyjnych mobilnych sprzętach. Głównym celem wciąż jest jednak doprowadzenie „foldables” to uzyskania stopnia ochrony IP68 i Samsung właśnie dał znać, że trwają nieustanne prace w tym kierunku.



Producent doskonale „zdaje sobie sprawę z zapotrzebowania konsumentów na ochronę przed kurzem i podejmuje różne wysiłki, aby to osiągnąć”. Obecnie jednak jest to niezwykle trudne „ze względu na charakter składanych urządzeń i obecność wielu ruchomych części”. Przy okazji przedstawiciele firmy zwracają uwagę, iż wczesne wersje składanych smartfonów nie miały żadnej wodoszczelności, a teraz jest ona już na przyzwoitym poziomie.



Klienci więc są proszeni do „poczekania trochę dłużej” i w końcu nadejdzie ten moment, gdy te telefony będą chronione przed kurzem. Na razie nie ma co na to liczyć, lecz kto wie – może już wkrótce uda się opracować specjalną technologię?



Pozostaje trzymać kciuki!



