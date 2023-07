Te spersonalizowane komputery wywołują opad szczęki. Też możesz taki stworzyć

Może któryś będzie dla Ciebie inspiracją.

Komputery zmodowane dzięki Palit Maker

Jakiś czas temu opisywaliśmy nową aplikację Palit Maker , pozwalającą łatwo zmienić wygląd karty graficznej. Od lutowej premiery minęło trochę czasu, a pierwszy modderzy zaprojektowali i stworzyli dzięki niej naprawdę ciekawe spersonalizowane osłony układu chłodzenia. Firma zabrała kilka najciekawszych prac, a teraz pokazuje je światu. O takich pecetach marzy niejeden przedstawiciel #pcmasterrace.Na co dokładnie pozwala program Palit Maker? Na zaprojektowanie własnej osłony kary graficznej z dowolnymi elementami. Całość należy wydrukować w 3D, a następnie pomalować i zamocować na karcie graficznej. Na stronie producenta umieszczone są pliki z modelami 3D górnej osłony, a w niektórych seriach także backplate karty graficznej. Palit Maker dostępny jest dla modyfikacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX serii 40 firmy Palit, a dokładniej w seriach GamingPro oraz Dual.Mój faworyt to projekt wykorzystujący kartę Palit GeForce RTX 4080 GamingPro, prezentowany na Computex 2023. Po częsci dlatego, że uwielbiam uniwersum Obcego, w dużej mierze dlatego, że widać tu naprawcowanie. Montaż i wymiana elementów na personalizowanej karcie była podobno szalenie prosta i ograniczała się do wymiany 4 śrubek.Projekt i zdjęcia: @Mark’s Fabrications Kolejny z projektów nawiązuje do gry Sonic. Pionowy montaż karty, świetnie wyglądający tzw. "custom loop", czyli autorski system chłodzenia wodnego, no i kosmicznie wyglądająca obudowa. Oj, postawiłbym takie cacko na swoim biurku.Projekt i zdjęcia: @tech_raptor Coś dla fanów Spider-Mana? Proszę bardzo. Oto dzieło ekipy Italian Extreme Modders, zamknięte w niestandardowej obudowie.Wśród projektów jest też coś inspirowanego światem Gwiezdnych Wojen oraz Diablo IV. Obie prace wykonało Blue Horse Studios.Projekt i zdjęcia: Blue Horse Studios