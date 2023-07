Mnóstwo osób spędza urlop, gapiąc się w smartfony. I dorośli, i dzieci

Elektronika utrudnia nam odpoczynek.

Wakacje, ale nie od smartfonu

„Nie tylko dorośli nie potrafią oderwać się od technologii w trakcie wakacji. Dzieci także bardzo dużo czasu spędzają przed ekranem smartfona. Według danych Digital Care ponad ¼ najmłodszych używa go od 3 do 5 godzin dziennie. Więcej niż 5 godzin deklaruje z kolei 15 proc. Najwięcej, bo 44 proc. badanych wskazuje, że korzysta z telefonu od 1 do 3 godzina na dobę. To informacje, które uzyskaliśmy od rodziców dzieci w wieku od 5 lat.”

Urlop z telefonem służbowym

Wakacyjny urlop może być świetnym momentem na to, aby odpocząć od elektroniki. Tymczasem okazuje się, że większość osób podczas wakacji wyciąga smartfona, a zatem. Co gorsza, wiele z nich nie jest w stanie oderwać się na czas wypoczynku od smartfonów służbowych. Wskazują na toprzeprowadzone wśród amerykańskich użytkowników.Według wspomnianych badań ażrespondentów podczas wakacji zerka na swój telefon od 2 do 5 razy na godzinę. Z koleisięga po smartfon aż. 27% badanych jest w stanie wytrzymać od telefonu od jednej do dwóch godzin, a co piąta osoba może się powstrzymać od zerkania na telefon zaledwie na trzydzieści do sześćdziesięciu minut.Co ciekawe, całkiem sporo osób zdaje sobie sprawę z tego, że korzysta z telefonu w trakcie wakacji zdecydowanie zbyt często., że podczas ostatniego urlopu nadużywało swojego smartfonu. Problem ten dotyczy jednak nie tylko dorosłych, ale również dzieci., powiedziała, Corporate Communication Director wDzięki badaniu dowiedzieliśmy się również, że mnóstwo osób zabiera ze sobą nai nawet jeśli ich pracodawca tego nie wymaga, odbiera służbowe telefony oraz odpowiada na służbowe maile i wiadomości. Ażużywa służbowych smartfonów na urlopie, mimo że nie czuje się z tym komfortowo.