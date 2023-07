AMD pokazało pierwszy mobilny procesor z 3D V-Cache

Ma trafić w gusta wymagających graczy.

AMD Ryzen 9 7945HX3D - pierwszy mobilny procesor z 3D V-Cache

Już we wrześniu odbędzie się oficjalna prezentacja nowych procesorów Intel Core 14. generacji. Zanim to jednak nastąpi swoją premierę ogłosiła firma AMD. Popularny producent minionej nocy zaprezentował swój najnowszy procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D. To pierwszy mobilny układ z technologią AMD 3D V-Cache, który powinien spodobać się graczom korzystającym z laptopów.to 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor wykorzystujący architekturę Zen 4. Jego taktowanie bazowe to 2,3 GHz, przy tym taktowanie Boost wynosi nawet 5,4 GHz. Domyślne TDP układu wykonanego w 5-nanometrowym procesie TSMC FinFET wynosi 55 W. cTDP zawiera się w zakresie 55-75 W.Od strony technicznej AMD Ryzen 9 7945HX3D ma 1 MB pamięci cache L1, 16 MB cache L2 i 128 MB cache L3. Jego Tjmax to 89 stopni Celsjusza. Układ robi użytek z PCIe 5.0, wspiera dwa kanały pamięci DDR5 i ma zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M z dwoma rdzeniami o taktowaniu 2200 MHz.AMD twierdzi, że układ ten ma trafić w gusta najbardziej wymagających graczy, czego wyrazem jest fakt, iż procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D zadebiutuje na pokładzie laptopa. Sprzęt ten będzie dostępny od 22 sierpnia 2023 roku.Źródło: AMD