Ile wydać na laptopa dla dziecka? Czy warto wydać więcej?

Ile powinien kosztować laptop do szkoły dla dziecka?

Chcesz kupić laptop dla dziecka? Taki sprzęt w ostatnim czasie stał się niezbędnym elementem wyposażenia każdego ucznia. Laptop do nauki nie musi być drogi. czasem jednak nieco dopłacając otrzymasz zdecydowanie lepszy sprzęt. Sprawdźmy więc, ile wydać na laptopa dla dziecka.



Wielu rodziców zastanawia się, za ile kupić laptop dla dziecka. Jaki właściwie powinien być komputer do nauki? Zwykle wystarczający będzie zupełnie podstawowy model, podobny do niedrogich laptopów do pracy biurowej. Tani laptop do Internetu poradzi sobie także z prostymi programami biurowymi, jak edytor tekstu Word, czy program do prezentacji. Możemy zdecydować się na zakup laptopa dla dziecka do 2000 złotych. Będzie posiadał nowoczesny system operacyjny, np. Windows 11 lub nieco bardziej podstawowy ChromeOS.





Komputer dla dziecka do dwóch tysięcy złotych pozwoli na odtwarzanie muzyki i granie w proste (lub starsze) gry. Obejrzymy na nim film, choć raczej nie w wysokiej rozdzielczości. Warto przemyśleć więc zakup nieco droższego sprzętu. Jego możliwości będą prawdopodobnie o wiele większe. Wybierając komputer dla ucznia koniecznie sprawdź, czy posiada zainstalowany system operacyjny, a także dodatkowe oprogramowanie (np. pakiet biurowy, program antywirusowy). Komputer bez systemu oznacza konieczność wydania kolejnych kilkuset złotych, a także samodzielną instalację oprogramowania.





Czy warto dopłacić? Co zyskam?



Jako komputer do nauki laptop za 2000 złotych i sprzęt dwukrotnie droższy sprawdzą się równie dobrze. Sporą różnicę zobaczymy jednak po uruchomieniu bardziej wymagających programów. Nowe gry, filmy w jakości 4K, czy praca w wielu aplikacjach (np. dużo zakładek w przeglądarce) jednocześnie będą nie tylko możliwe, ale i komfortowe. Jeżeli dziecko uwielbia gry komputerowe, laptop do 2000 złotych może nie być wystarczający. Lepszy procesor, większa pojemność pamięci RAM, czy (to może być najważniejsze!) dedykowana karta graficzna zamiast zintegrowanej zdecydowanie zwiększają wydajność laptopa.





Nie powinniśmy też zapominać o jakości wykonania i dodatkowych funkcjach sprzętu. Podobnie do innych urządzeń elektronicznych, droższy laptop dla ucznia będzie po prostu lepszy pod każdym względem. Wyższa trwałość, czy nawet odporność na zachlapanie, pozwolą przetrwać trudy użytkowania przez nawet kilkuletnie dziecko. Nie bez znaczenia jest również dłuższy czas pracy na baterii, bardziej przyjazny dla wzroku ekran, czy skaner odcisków palca jako dodatkowe zabezpieczenie. O ile podstawowy laptop do Internetu i nauki będzie raczej wykonany z tworzywa, droższy sprzęt może mieć metalową obudowę. Lepszy sprzęt z pewnością posłuży też przez dłuższy czas. Myśląc o komputerze dla ucznia, można też uwzględnić wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.





Jak wybrać laptop dla dziecka?



Wybór laptopa dla ucznia tylko z pozoru wydaje się prosty. Najwygodniejsze będą urządzenia z dużym wyświetlaczem (ponad 17”), są jednak cięższe i trudniejsze do przenoszenia. Jeśli planujesz podłączenie do laptopa dodatkowego monitora, czy klawiatury i myszki - warto postawić na bardzo kompaktowy i lekki laptop dla ucznia. Zabranie go do szkoły lub na wycieczkę nie będzie wtedy żadnym problemem.

Gdy już zdecydujemy się, jaką wielkość powinien mieć laptop dla dziecka, przejdźmy do jego specyfikacji. Sercem komputera powinien być nowoczesny procesor. Najnowsze CPU mają wydajne, zintegrowane układy graficzne. Najlepsze osiągi ma jednak najczęściej dedykowana (oddzielna) karta graficzna, np. Radeon lub GeForce. Im więcej pamięci RAM, tym lepiej. W 2023 roku standardem są już szybkie dyski SSD - tu również zadbaj o odpowiednią ilość miejsca na pliki ucznia. Funkcjonalność laptopa dla ucznia zwiększają kamera do wideorozmów, dobre głośniki i pojemna bateria.





