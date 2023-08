Jak zrobić dobre zdjęcia i film z wakacji smartfonem? OnePlus Nord 3 mocno mi to ułatwił

Garść podpowiedzi dla początkujących.

OnePlus TECHtrip dobiegł końca, a ja próbuję odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Spędziliśmy bardzo intensywne 8 dni na Bałkanach, podczas których sprawdzaliśmy możliwości smartfonów OnePlus Nord 3 oraz słuchawek OnePlus Nord Buds 2 - nie nudziliśmy się, a dni były wypełnione po brzegi aktywnościami do tego stopnia, że zapomnieliśmy niemal czym jest pojęcie czasu wolnego. Marka OnePlus stanęła na wysokości zadania i przygotowała multum scenariuszy, w których mogliśmy testować wyżej wymienione urządzenia.Przez cały pobyt zrobiłem około 1000 zdjęć i nakręciłem niemal setkę filmów najnowszym “zabójcą flagowców” tego producenta. Wszystko po to, aby przekonać się, czy OnePlus Nord 3 to smartfon godny polecenia amatorom fotografii mobilnej. Czy można robić za jego pomocą piękne zdjęcia i rejestrować cieszące oko filmy?Oczywiście musicie mi wierzyć na słowo widząc zresztą, że ten materiał powstał we współpracy z marką OnePlus. Fotografie w opublikowanych do tej pory czterech artykułach przemawiają jednak same za siebie. Myślę, że każdy doceni ich jakość - nasycenie kolorów, dobrze dobraną ekspozycję, czy też szczegółowość... i to w trybie automatycznym! OnePlus Nord 3 zaskoczył mnie pozytywnie do tego stopnia, że nie widzę sensu dodatkowego obrabiania zdjęć wykonanych za jego pomocą. Ten poradnik miał dotyczyć obróbki zdjęć, ale uznałem, że lepiej przekazać Wam kilka podpowiedzi, które pozwolą Wam robić lepsze zdjęcia i kręcić lepsze filmy, nie tylko z wakacji.Poradnik ten przeznaczony jest dla amatorów fotografii mobilnej, czyli jak mniemam absolutnej większości Polaków. Starałem się skupić na aspektach, na które sam zwracałem baczną uwagę w trakcie OnePlus TECHtrip i operowania smartfonem OnePlus Nord 3.wszystkie zdjęcia i filmy przykładowe wykonano smartfonem OnePlus Nord 3.Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre zdjęcia wyglądają na pierwszy rzut oka lepiej od innych? Zasługą wcale nie jest korzystanie z bardzo drogiego sprzętu, oj nie. Pierwszym, co rzuca się w oczy po zerknięciu na fotografię jest nie tylko jej zawartość, ale też kompozycja obiektów ujętych w kadrze. Wpływ na nią mają nie tylko kreatywność fotografa, ale też przestrzeganie kilku zasad.Przede wszystkim: jeśli korzystasz z aparatu w smartfonie, włącz od razu siatkę. Zrobisz to przechodząc do menu ustawień w aplikacji aparatu i aktywując "siatkę" - 3x3. Punkty przecinania się linii to tzw. "mocne punkty", na które z pewnością zwróci uwagę oglądający zdjęcie.O kompozycji w fotografii można napisać książkę, a ja muszę ograniczyć się do absolutnych podstaw. Po pierwsze zastanów się nad tym, co ma znajdować się w centrum uwagi widza. Krajobraz? Bliska Ci osoba? A może obie te rzeczy na raz? Co chcesz pokazać na zdjęciu? O CZYM jest dane zdjęcie. Nie trzymaj się za wszelką cenę umieszczania centrum swojego zainteresowania w środku kadru - uznaje się, że takie zdjęcia są mniej "dynamiczne". Bądź kreatywny, wykorzystując siatkę. Najważniejsze obiekty umieszczaj w punktach przecinających się linii - niezależnie od tego, czy są na pierwszym planie, czy gdzieś z dala. Na poziomych liniach możesz umieścić horyzont.Dbaj o schludność kadru. Nie stawiaj fotografowanej osoby obok kosza na śmieci.Ustaw się poprawnie względem fotografowanych obiektów. W razie potrzeby korzystaj z obiektywu szerokokątnego. Zastanów się co umieścić na pierwszym planie, ale dbaj również o dalszy kadr! To bardzo często pomijany element.Coś Ci nie wyszło? Pamiętaj, że możesz edytować fotografię poprzez ich przycinanie. Często z pozornie nieudanego zdjęcia można zrobić małe dzieło sztuki. Czasem na przykład pionowy lub wręcz kwadratowy kadr może okazać się ciekawszy niż panoramiczny.Nie ma jednej dobrej recepty na skomponowanie zdjęcia. Kombinuj i zgłębiaj ten złożony temat we własnym zakresie. Naśladuj lepszych od siebie!Wybierasz się na wakacje z bliskimi lub znajomymi? Robiąc im zdjęcia sprawisz im masę frajdy, a przy okazji urozmaicisz zbiór zdjęć z wyjazdu. Rzecz jasna nie ma absolutnie niczego złego w robieniu zdjęć architektury lub krajobrazów, ale cóż stoi na przeszkodzie, aby "z przyczajki" zrobić fotkę drugiej osobie, z czymś interesującym w tle? Gwarantuję, że za kilka lat dużo więcej wspomnień przywołają u Ciebie fotografie osób w konkretnych sytuacjach, niż zdjęcia obiektów, które da się przecież bez problemu wyszukać w sieci.

3. Czasami najlepszy zoom to ten w nogach

4. Robisz komuś zdjęcie? Nie rób mu krzywdy obiektywem szerokokątnym

5. Tryb HDR może uczynić zdjęcia ładniejszymi

Jak robić dobre filmy smartfonem? 5 wskazówek

1. Skoncentruj się na krótkich ujęciach

2. Zmontuj wszystkie filmy w jeden krótki film

3. Nie korzystaj z zoomu podczas nagrywania

4. Nagrywanie w pionie? Tak, do social mediów. W poziomie - do dłuższych kompilacji

5. Wyższa rozdzielczość jest lepsza, ale nie zawsze. A liczba klatek?

Artykuł powstał we współpracy z marką OnePlus

Można tak……ale można także w ten sposób.Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez osoby robiące zdjęcia smartfonami jest zbyt częste sięganie po zoom, zwłaszcza cyfrowy, w sytuacjach, które tego nie wymagają. Jeżeli robisz zdjęcia bliskich Ci obiektów, podejdź dwa kroki do przodu, zamiast włączać na ogół mocno wpływający na jakość fotografii zoom.Naturalnie warto robić użytek ze zbliżenia, także cyfrowego, o ile robi się to świadomie. Kiedy? Na przykład robiąc zdjęcia owadom, które mogą uciec, gdy zbliży się do nich obiektyw, naprawdę odległym obiektom lub… ludziom, co wyjaśniam w kolejnej wskazówce.Nie bez powodu profesjonalni fotografowie wykonują zdjęcia portretowe obiektywami o ogniskowej 85 mm i większej. Rysy twarzy fotografowanych osób wyglądają wtedy naturalnie. Chcesz zrobić komuś zdjęcie portretowe z wakacji? Nie podchodź do niego na odległość nieświeżego oddechu i nie rób go obiektywem szerokokątnym (podstawowym) z domyślnym zoomem 1x, ani tym bardziej obiektywem ultraszerokokątnym. Dlaczego? Dlatego!Obiektywy ultraszerokokątny i szerokokątny nie służą do fotografowania ludzi. Rysy twarzy na zdjęciach będą nienaturalnie wysmuklone. Z tego drugiego można korzystać sytuacyjnie, z większej odległości od fotografowanej osoby.Zamiast tego włącz zoom optyczny lub cyfrowy 2x lub 3x. Zobaczysz, że twarze fotografowanych osób będą wyglądały o niebo lepiej i nie będą zniekształcone. Co więcej, tło znajdujące się za fotografowanymi personami będzie wydawało się bliższe fotografowi, przez co lepiej wypełni kadr. Tak, tak, ponownie chodzi o aspekt kompozycyjny.Zoom 2x lub 3x czyni cuda, gdy fotografujesz ludzi. Spróbuj, przekonasz się.Tryb HDR w nowych smartfonach potrafi działać znakomicie, czego świetnym przykładem jest OnePlus Nord 3. Włącz tryb HDR, a Twoje zdjęcia nabiorą naprawdę pięknych kolorów - smartfon wykona szybko trzy zdjęcia o różnym stopniu ekspozycji i złoży je w całość. Szeroka rozpiętość tonalna sprawi na przykład, że dostrzeżesz więcej szczegółów w miejscach zacienionych.Fotografie zrobione w trybie auto HDR będą kontrastowe, wyraźniejsze, a barwy dla większości widzów będą sprawiały wrażenie bardziej nasyconych. Ach, no i HDR umożliwia robienie czytelnych zdjęć pod słońce. Pamiętaj, że nawet w smartfonach z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu po aktywacji HDR warto zadbać o to, aby trzymać sprzęt nieruchomo podczas wykonywania zdjęcia. Czasami możesz oprzeć smartfon na przykład o murek lub inny obiekt.Pamiętacie może filmy z wesel i innych imprez z lat 90' ubiegłego wieku, które ciągnęły się w nieskończoność? Dziś nikt nie ma czasu ich oglądać. W social mediach królują krótkie formaty - stąd popularność TikToka, Reelsów na Instagramie, relacji na Facebooku i podobnych “szybkich” nagrań. W filmach pokazywanych innym najlepiej postawić na dynamikę. Są sytuacje, w których warto zarejestrować dłuższy klip, ale w lwiej ich części najlepiej sprawdzą się krótkie wycinki zmontowane później w całość. Gdy nagrasz dłuższe wideo możesz go oczywiście pociąć na etapie montażu. Ano właśnie...Jak już wspomniałem nikt nie będzie chciał nagrywać godzinnego filmu z Waszych wakacji... No, chyba że z grzeczności. Uwierzcie mi też, że pokazywanie 260 krótkich klipów uśpi każdą, nawet najbardziej zainteresowaną Waszymi przygodami osobę. Zamiast zanudzać wszystkich seansem długim niczym reżyserskie wersje Władcy Pierścieni, skomponuj coś innego. Uruchom darmowy program Clipchamp na Windows 11 lub dowolny inny i zmontuj ze wszystkich zarejestrowanych przez siebie materiałów film o długości 3-7 minut. Długość uzależnij od ilości treści, ale nie przeginaj.Nie katuj znajomych setką filmów. Wybierz te najlepsze i zmontuj je w jedno emocjonujące nagranie.No i pamiętaj o odpowiedniej muzyce w filmie. Niektórzy (jak ja) czasami jeszcze przed wyjazdem wiedzą już, do jakiego utworu zmontują swój film. Takie podejście ułatwia rejestrowanie konkretnych ujęć pod konkretne motywy muzyczne. Ewentualnie dobierz po prostu ścieżkę dźwiękową do tego, co nagrałeś. Do filmu z wakacji pasują na ogół lekkie motywy… chyba że film ma mieć nostalgiczny wydźwięk.Ach, no i dodaj do filmu efekty przejść pomiędzy klipami.Serio, nie rób tego. Kiedy ostatnio w trakcie oglądania filmu w kinie widziałeś, aby operator kamery korzystał ze zbliżenia? To jeden z największych grzechów każdego początkującego filmowca. Transfokacja jest zła i nienaturalna dla ludzkich oczu. Korzystaj z najazdów kamery, ewentualnie podchodź nieznacznie do nagrywanego obiektu. Nie zniekształcaj perspektywy, bo wygląda to fatalnie. Chcesz skorzystać z zoomu? Ustaw pożądane powiększenie i dopiero włącz nagrywanie, mając na uwadze to, że zoom cyfrowy psuje jakość wideo.Nagrywanie filmów w pionie jest często postrzegane jako błąd, ale może mieć sens, jeśli swoje nagrania chcesz umieszczać wyłącznie w mediach społecznościowych, które przegląda się przede wszystkim na smartfonach, w orientacji pionowej. Telewizory i odtwarzacze internetowe mają poziomą orientację - dzięki rejestrowaniu nagrań w poziomie w kadrze zmieścisz o wiele więcej interesujących Ciebie i potencjalnych widzów rzeczy. Poza tym, osoby oglądające treści na poziomych wyświetlaczach nie zobaczą czarnych pasków po bokach. Jeśli przygotowujesz nagrania z myślą o dłuższych kompilacjach, nagrywaj w poziomie.Pionowe kadry pozostaw dla zdjęć i krótkich filmów wrzucanych na Instagrama, Snapchata, TikToka i Facebooka. Wideo apką aparatu rejestruj w poziomie, o ile chcesz zmontować z tego dobry film.Jeśli chodzi o smartfony, to wyższa rozdzielczość nagrywanego obrazu nie zawsze oznacza lepszy wybór. Przykładowo, filmy smartfonem OnePlus Nord 3 wolałem nagrywać w rozdzielczości 1920x1080 pikseli i w 30 klatkach na sekundę ze względu na dostępną w tym trybie optyczną stabilizację obrazu. Pozwoliła mi ona rejestrować niektóre ujęcia w ruchu, co urozmaiciło nagrania - uwierzcie mi, że nie ma nic gorszego dla widza, niż rozedrgany obraz. Bardzo często filmy w rozdzielczości 4K nie są stabilizowane wcale lub są w sposób elektroniczny, nieco mniej doskonały od optycznego.Co do klatek na sekundę... Jeśli zależy Ci na filmowym, kinowym wyglądzie nagrań, stawiaj na nagrywanie w 24 lub 30 klatkach na sekundę, aby rejestrowany ruch był bardziej naturalny. Standaryzuj wszystkie treści, ułatwisz sobie zadanie na etapie edycji. Składając nagrania w całość nie zapomnij o dobraniu odpowiednich parametrów. Z nagrania w 60 klatkach na sekundę bez problemu zrobisz nagranie w 30 klatkach na sekundę, ale film nagrany w 30 klatkach nie może zostać skonwertowany na 24 klatki na sekundę.Mam nadzieję, że powyższe wskazówki pozwolą Wam robić jeszcze ciekawsze zdjęcia i filmy. Można zastosować je nie tylko do fotografii smartfonowej, ale także działań z "poważniejszym" aparatem lub kamerą w dłoni. Pamiętajcie, że to praktyka czyni mistrza.