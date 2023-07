Mibro prezentuje smartwatche Mibro Watch C3 i A2 – idealne połączenie stylu i funkcji

Poznaj możliwości tych urządzeń.

Artykuł sponsorowany

Mibro, wywodząca się z Chin marka inteligentnych zegarków, wprowadza do sprzedaży kolejne smartwatche, tym razem Mibro Watch C3 i Mibro Watch A2. Przekonaj się, co oferują i jakie wrażenia mogą zapewniać użytkownikowi te nowoczesne urządzenia, które łączą w sobie funkcjonalność, styl i zaawansowaną technologię.Mibro Watch C3 i Mibro Watch A2 oferują wiele użytecznych funkcji i cech, które sprawiają, że są to urządzenia wyróżniające się na tle konkurencji i świetnie sprawdzające się w codziennym użytkowaniu – począwszy od obsługi łączności Bluetooth, aż po długi czas pracy na baterii. Oto cechy, które łączą te dwa zegarki:Mibro Watch C3 i Mibro Watch A2 zawierają energooszczędny, dwurdzeniowy układ, który umożliwia długie nieprzerwane korzystanie z urządzeń. Dzięki aż 10-dniowej żywotności baterii smartwatchy możesz cieszyć się nimi i swoim aktywnym trybem życia bez martwienia się o ich częste ładowanie.Obsługa łączności Bluetooth pozwala na łatwe parowanie zegarków z innymi urządzeniami. Ponadto umożliwia ona odbieranie połączeń telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka, bez podnoszenia telefonu.Każdy może spersonalizować wygląd Mibro Watch C3 i Mibro Watch A2, a to za sprawą fajnych, dynamicznych tarcz do wyboru. Wystarczy przytrzymać ekran zegarka palcem, aby dostosować tarczę do swojego stylu.Mibro Watch C3 i Mibro Watch A2 standardowo są wyposażone w silikonowy pasek, który najlepiej sprawdza się podczas codziennego użytkowania. Dodatkowo do zestawów z urządzeniami dołączony jest jednak pasek pleciony, dedykowany aktywności sportowej. Paski można łatwo wymieniać, dopasowując je do swoich preferencji.Obydwa zegarki zawierają zaktualizowany czujnik tętna, który dokładnie monitoruje tętno. Zapewnia on precyzyjne pomiary, pozwalając na skuteczne śledzenie stanu zdrowia i kondycji.Mibro Watch C3 i Mibro Watch A2 obsługują mnóstwo trybów sportowych. Znajdziesz wśród nich tryb dla siebie, niezależnie od tego czy lubisz spacerować, biegać, czy też uprawiać inne sporty. Zegarki pozwalają śledzić swoją aktywność i skutecznie osiągać cele fitness. Ponadto smartwatche umożliwiają monitorowanie stresu, przeprowadzanie treningu oddechowego, sterowanie muzyką oraz sprawdzanie pogody czy ustawianie alarmów.Mibro Watch C3 i Mibro Watch A2 są zgodne z klasą wodoszczelności 2ATM. To oznacza, że zegarkom nie straszne zachlapania, na przykład podczas mycia rąk czy gotowania, a także deszczem i śniegiem.Istotną cechą zegarka Mibro Watch C3 jest jego prostokątny ekran o przekątnej 1,85 cala zapewniający dużą powierzchnię użytkową. Ekran ten oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie do 60 Hz, a zatem pozwala podziwiać płynne animacje.Dzięki tak dużemu wyświetlaczowi zarządzanie połączeniami i wiadomościami bezpośrednio z nadgarstka jest bardzo wygodne.Mibro Watch A2 zawiera z kolei 1,39-calowy, okrągły ekran otoczony metalowym pierścieniem. Jest to ekran o rozdzielczości HD i PPI wynoszącym aż 391, pozwalający na podziwianie bogatych kolorów.Mibro Watch A2 może zostać sparowany z GPS w telefonie. To Pozwala zegarkowi na generowanie map ścieżek dla każdego treningu i dostarczanie cennych informacji na temat sesji treningowych oraz aktywności na świeżym powietrzu.Z okazji debiutu nowych smartwatchy, producent przygotował specjalną ofertę promocyjną. W okresie od 1 sierpnia zegarek Mibro Watch C3 kupisz w cenie wynoszącej zaledwie 163,90 złotych , a Mibro Watch A2 w cenie 189 złotych . Nie przegap tej okazji!