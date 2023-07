Premiera Samsung Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 (pierwsze wrażenia)

Najnowsze składane smartfony Samsunga doczekały się premiery.

Samsung Galaxy Z Flip 5 z jeszcze większym ekranem zewnętrznym

Samsung Galaxy Z Fold 5 i nowe rozwiązania ułatwiające multitasking

Samsung Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5, czyli zbyt mało kroków w przód?

Samsung Galaxy Watch 6 i Samsung Galaxy Tab S9

Ceny i dostępność

Stało się, zgodnie z zapowiedziami dokonanymi na początku lipca, podczas wydarzeniapołudniowokoreański producent zaprezentował swoje najnowsze składane smartfony, a także kilka innych urządzeń. Jako że tuż przed premierą miałam okazję z tymi smartfonami obcować, dziś mogę podzielić się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami na ich temat.Oto, jakie wrażenie wywarły na mnieoraz. Co jednak istotne, w niniejszym artykule poznasz nie tylko moją wstępną opinię o nich, ale również ich ceny, dostępne wersje kolorystyczne oraz daty startu przedsprzedaży i pełnoprawnej sprzedaży. Te same szczegóły poznasz o tabletachoraz smartwatchachZacznijmy od mniejszego i poręczniejszego z nowych smartfonów Samsunga, czyli. Tak jakw swojej razr 40 Ultra , Samsung zdecydował się zastosować tu ekran zewnętrzny pokrywający dużą część zewnętrznej powierzchni urządzenia. Ekran ten wykonano w technologii, a jest aż o 278% większy niż ekran zewnętrzny w Galaxy Z Flip 4 i cechuje się przekątnąJak można się domyślić, ekran zewnętrzny o przekątnej 3,4” pozwala na znacznie więcej niż ekran o przekątnej 1,9” z Galaxy Z Flip 4. W istocie. Przede wszystkim tak duży ekran ułatwia wykonywanie selfie z pomocą zewnętrznych aparatów. Za pośrednictwem zewnętrznego ekranu możemy nawet przejść do galerii i dodać zdjęcie do ulubionych lub przenieść je do kosza.Za pośrednictwem ekranu zewnętrznego w Z Flip 4 możemy również pisać wiadomości, a także odbierać połączenia. Pozwala on też uzyskać dostęp do szybkich ustawień smartfonu. Ekran ten możemy ponadto w szerokim zakresie spersonalizować, dodając do niego widżety Samsunga lub firm trzecich oraz zmieniając jego tapetę i styl. Warto jeszcze wspomnieć, że z ekranu zewnętrznego możemy korzystać w trybie półotwartym – rozłożenie go w zakresie pomiędzynie powoduje włączenia ekranu wewnętrznego.Jak udało mi się zauważyć, przynajmniej na razie widok ekranu zewnętrznego wyświetla się zawsze tylko w jednej orientacji. Gdy złożony smartfon ustawimy przed sobą aparatami do góry, widok ten się nie obróci i będzie wyświetlał się do góry nogami, co jest irytujące. Mam nadzieję, że Samsung naprawi ten problem aktualizacją.Co istotne, zarówno zewnętrzny ekran urządzenia, jak i pozostałą część obudowy pokryto szkłem ochronnym. Dzięki niemu Galaxy Z Flip 5 powinien być wytrzymalszy niż poprzednik. Smartfon jest ponadto, co potwierdza certyfikat. Ramki urządzenia oraz jego zawias wykonano z. Galaxy Z Flip 4 wygodnie leży w dłoni, natomiast preferuję zaokrąglone krawędzie z Motoroli razr 40 i razr 40 Ultra względem ostrych krawędzi tego smartfonu.Skoro jesteśmy przy zawiasie urządzenia, to trzeba powiedzieć, że Galaxy Z Flip 5 w końcu jest symetryczny po złożeniu na pół – a poza tym cieńszy niż Z Flip 4. Ma to związek z faktem, że w smartfonie tym zastosowano nową konstrukcję zawiasu. Zapewne późniejsze testy pokażą, jak rozwiązanie to może wpływać na wytrzymałość urządzenia. Wymiary smartfonu po złożeniu toOczywiście, wewnętrzny ekran Galaxy Z Flip 5 (odświeżania jak w poprzedniku) nie został pokryty szkłem, a jedynie folią. Folia ta jest miękka i łatwo zbiera zarysowania, a poza tym, trudno doczyścić z niej odciski palców. Jednak zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna powierzchnia smartfonu z łatwością się palcuje, a odciski palców niebywale rzucają się na nich w oczy. Oczywiście wyświetlacz wewnętrzny zawiera delikatne zagłębienie na wysokości zawiasu, ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest ono mniejsze niż w Galaxy Z Flip 4.Galaxy Z Flip 5 to także wyższa wydajność niż Galaxy z Flip 4. Smartfon otrzymał bowiem procesorw wersji „”. Urządzenie dysponuje teżi pojawi się w wariantach z. Jeśli chodzi zaś o aparaty fotograficzne, to w tej kwestii nie dokonano żadnych zmian względem poprzednika, a szkoda. Nadal mamy tu zestawz tyłu oraz sensorz przodu. Bez zmian została również bateria o pojemnościPod względem konstrukcyjnym w smartfoniezastosowano wiele tych samych rozwiązań, co w Galaxy Z Flip 5. Ten smartfon również składa się już na płasko dzięki nowemu zawiasowi i jest cieńszy po złożeniu niż poprzednik. Jego zewnętrzne powierzchnie także pokryto szkłem, a ramki wykonano z aluminium. Galaxy Z Fold 5 jest też wodoodporny, zgodnie ze standardem IPX8. Niestety, palcuje się on z każdej strony równie mocno, co Flip 5.Tak jak Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 został wyposażony w procesorw wersji „”. Jego konfigurację uzupełnia jednaki aż. W środku znalazła się tez bateria o pojemności, która powinna pozwalać na odtwarzanie wideo przez 21 godzin lub odtwarzanie muzyki przez 73 godziny.Galaxy Z Fold 5 posiada oczywiście dwa ekrany, ekran zewnętrzny o przekątneji ekran wewnętrzny o przekątnej. Obydwa są wyświetlaczamiz częstotliwością odświeżania. Wewnętrzny cechuje się rozdzielczością, a zewnętrzny. Szczytowa jasność wewnętrznego ekranu sięga aż. Smartfon został udoskonalony fotograficznie tylko w niewielkim stopniu. Galaxy Z Fold 5 posiada jednostkę główną i ultraszerokoątnąpoprzednik, ale teleobiektywzamiast 10 MP z tyłu. Pod ekranem wewnętrznym znalazł się aparat, a pod ekranem zewnętrznym aparatSamsung Galaxy Z Fold 5 po złożeniu leży wygodnie w pojedynczej dłoni, natomiast urządzenie to najwygodniej obsługuje się obydwiema rękami zarówno po złożeniu, jak i rozłożeniu. Szkoda, że Samsung Galaxy Z Fold 5 nadal nie zawiera wbudowanego rysika, ale w parze z nim można kupić nowy rodzaj etui z rysikiem. Rysik nie wystaje teraz ponad etui tak mocno jak wcześniej, chociaż jak dotychczas odniosłam wrażenie, że jego mechanizm uwalniania rysika z etui działa dość topornie.W przypadku Galaxy Z Fold 5 Samsung postawił przede wszystkim na ulepszenia software’owe. Zmiany wprowadzone wna rzecz tego urządzenia najprawdopodobniej nie zawsze będą jednak ekskluzywne dla Folda 5. Prędzej czy później powinny trafić do urządzeń starszej generacji.Najważniejszą nowością w OneUI Folda 5 jest ulepszony interfejs wyświetlający się podczas korzystania ze smartfonu z ekranem zgiętym o 90 stopni. Ma on ułatwiać kontrolę multimediów w aplikacjach takich jakczyi szybkie przełączanie się między aplikacjami. Jego istotnymi elementami są touchpad, personalizowany pasek narzędzi i kontroler.Zmiany w interfejsie smartfonu powinny ułatwiać też realizowanie wielu zadań na raz, na przykład podczas pracy z wieloma oknami. Usprawnień doczekał się, który zapisuje do 4 ostatnio używanych aplikacji i ma automatycznie optymalizować się pod użytkownika. Ponadto Samsung ułatwił w systemie ukrywanie okien i ponowne wyświetlanie okien ukrytych wcześniej.To nie wszystko. W Foldzie 5 zadebiutowała funkcja, która pozwala wycinać obiekty z obrazów nie tylko w galerii smartfonu, ale i w Internecie. Ponadto na tym urządzeniu można teraz przypinać wiele okien do ekranu niczym w, przeciągając je i upuszczając. Chętnie te możliwości przetestuję, gdy Samsung Galaxy Z Fold 5 trafi do mnie na dłużej.Już teraz mogę stwierdzić, że projektując i konstruując smartfony Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5, Samsung dokonał kilku istotnych postępów. Nie mogę jednak pozbyć się wrażenia, że producent mógł postarać się jeszcze bardziej. Doceniam obecność wydajniejszego procesora, lepszego zawiasu i lepszego oprogramowania, ale czemu smartfonów nie wyposażono w obudowy, na których odciski palców nie byłyby widoczne. Dlaczego nie znalazły się w nich pojemniejsze baterie? Dlaczego nie zawierają one aparatów o jeszcze większych możliwościach. Naprawdę chciałabym znać na te pytania odpowiedzi.Powyższe kwestie rozczarowują nieco mocniej po zapoznaniu się z cenami obydwu urządzeń. Bazowe warianty smartfonów startują bowiem od kwot o kilkaset złotych wyższych niż odpowiadające im warianty zeszłoroczne. Szczegółowe dane cenowe na temat Samsungów Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 umieściłam na końcu artykułu.Tradycją jest już, że podczas letniego wydarzenia Unpacked Samsung prezentuje nie tylko kolejne składane smartfony, ale również nowe smartwatche i tablety. Nie inaczej było w tym roku. Tym razem swojej premiery doczekały się zegarkiCo powinieneś wiedzieć o zegarkach? Przede wszystkim to, że te będą dostępne w wersjii w wersji. Te pierwsze skonstruowano w wersjach z kopertą, a drugie w wersjach z kopertąWszystkie warianty zegarków dysponują paskami zmienianymi jednym kliknięciem i wieloma funkcjami zdrowotnymi. Wszystkie obsługują też jeszcze więcej aplikacji, są wyposażone w procesori baterię o pojemnościw zależności od rozmiaru wyświetlacza. Watch 6 zawiera kopertę, a Watch 6 Classic wykonanąJeśli zaś chodzi o Samsung Galaxy Tab S9, to zadebiutował on w wersji. Urządzenia wyposażono w wyświetlaczz odświeżaniem, procesori cztery głośniki od. Dysponują też one certyfikatemi zawierają rysik S Pen w zestawie.wszystkich zaprezentowanych właśnie przez firmę Samsung urządzeń – smartfonów Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5, smartwatchy Watch 6 oraz tabletów Galaxy Tab S9 i S9 + wystartowała dzisiaj,, do godziny 23:59, kiedy to wystartuje pełnoprawna sprzedaż. Znamy już ceny każdego sprzętu, a prezentują się one następująco:wariant 8/256 GB – 5599 złotychwariant 8/512 GB – 5999 złotychwariant 12/256 GB – 8799 złotychwariant 12/512 GB – 9399 złotychwariant 12 GB/1 TB – 10 399 złotychwersja 40 mm – 1499 złotychwersja 40 mm z LTE – 1699 złotychwersje 44 mm – 1599 złotychwersje 44 mm z LTE – 1849 złotychwersja 43 mm – 1899 złotychwersja 43 mm z LTE – 2149 złotychwersja 47 mm – 2049 złotychwersja 47 mm z LTE – 2299 złotychwariant 8/128 GB – 3999 złotychwariant 12/256 GB – 4699 złotychwariant 12/256 GB 5G – 5399 złotychwariant 12/256 GB – 4999 złotychwariant 12/512 GB – 5699 złotychwariant 12/256 GB 5G – 6399 złotychwariant 12/256 GB – 5999 złotychwariant 12/512 GB – 6699 złotychwariant 16 GB/1 TB – 7999 złotychwariant 12/512 GB 5G – 7399 złotychwariant 16 GB/1 TB 5G – 8699 złotychSmartfonkupimy w, a. Dodatkowo w oficjalnym sklepie producenta na stronie Samsung.com Galaxy Z Flip 5 będzie dostępny w wersji, a Galaxy Z Fold 5 w wersjikupimy w kolorze, a zegarki6 w kolorachotrzymały zaś tylko kolorOczywiście, na czas przedsprzedaży omówionych urządzeń Samsung przygotował specjalne oferty promocyjne. Szczegóły poznasz na Samsung.com