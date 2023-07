Nowy Apple Watch Ultra może zaskoczyć jedną rzeczą

I to bardzo istotną.



W ubiegłym roku sobie odpuściłem, ale teraz z niecierpliwością czeka na Apple Watch Ultra 2. Najnowsze plotki sugerują, że sam zegarek może doczekać się sporych zmian - jedna z nich zwraca uwagę na potencjalnie mniejszy rozmiar całej konstrukcji oraz wagę, która nie będzie dawała wrażenia, że nosimy cegłę na nadgarstku.



W jaki sposób Apple miałoby to wszystko osiągnąć?



Apple Watch Ultra 2 będzie lżejszy?



W sieci, a konkretniej na Weibo pojawiły się informacje sugerujące, że Apple planuje obniżyć wagę nadchodzącego Apple Watch Ultra 2, który ma zostać zaprezentowany jesienią. Informacje te pochodzą od osoby, która, jak zdradza Apple Insider, ma dość dużą wiarygodność w środowisku leakerów.



Patrząc na poprzednie modele, Apple Watch Ultra ważył 61,3g, podczas gdy jego odpowiednik ze stali, Apple Watch Series 8 o średnicy 45 mm, ważył prawie 10g mniej - 51,5g. Jeśli chodzi o aluminium, waga 45-milimetrowego modelu z GPS spadała do 38,8g, a dla wersji 41-milimetrowej Apple Watch Series 8 waga wynosiła 42,3g. To spora różnica. Ultra ma grubość 14,4mm, podczas gdy wszystkie inne modele Watch mają tylko 10,7mm. I to od razu widać, nawet bez zakładania tego sprzętu na rękę.



Kluczem do zmniejszenia wagi Watch Ultra 2 może być tytan. Amerykanie mogą zastosować go, aby uzyskać kilka gramów mniej - tym samym zadowalając klientów z mniejszym nadgarstkiem (w tym mnie).



Druk w 3D i inna bateria



W ostatnim czasie pojawiły się także plotki wskazujące na to, że Apple planuje drukować w 3D komponenty jakie mają znaleźć się we wspomnianym zegarku. Ta technika może być później zastosowana także do nowych iPhone'ów.



Innym potencjalnym rozwiązaniem problemu z wagą może być bateria. Jak wynika z ostatnich raportów, Apple rozważa zastosowanie składanych baterii w przyszłych modelach iPhone'ów. To pozwoliłoby Apple zwiększyć pojemność baterii bez zwiększania jej rozmiaru. Tak samo firma mogłaby zachować się w przypadku nowego Watcha.





Jednocześnie, Apple musi jednak zachować funkcje, które wyróżniały pierwszą generację Ultra, w tym większą trwałość, dłuższy czas pracy baterii i zaawansowane funkcje sportowe i fitness. Dlatego pytanie brzmi: jak lżejszy będzie Apple Watch Ultra 2? I jak dużo cieńszy może się stać?



Tego wszystkiego dowiemy się już niebawem. Finalnie i tak wszystko zapewne rozbije się o cenę.



