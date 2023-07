Mężczyzna spadł w samochodzie w głąb kanionu. Uratował go iPhone

iPhone 14 uratował kolejne życie.

"Poszkodowany znajdował się na głębokości ok. 100 metrów w kanionie, z którego praktycznie nie było wyjścia"

"Kto wie, czy lub kiedy byśmy go zlokalizowali, gdyby nie jego telefon".

Czytając doniesienia z całego świata trudno nie zastanawiać się nad tym, ile żyć zdołały ocalić smartfony z serii iPhone 14 . Ich nowe funkcje, w tym ta najważniejsza, czyli Alarmowe SOS, pozwoliły w ubiegłym roku uratować m.in. mężczyznę na Alasce oraz trójkę studentów w kanionie w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Podobne przykłady można mnożyć. Najnowszy dotyczy mężczyzny, którzy w swoim samochodzie spadł z urwiska z wysokości mniej więcej 100 metrów.Gdy użytkownik smartfona Apple przebywa poza zasięgiem sieci komórkowej lub Wi-Fi, wiadomości tekstowe do służb ratowniczych za pomocą Alarmowe SOS da się wysyłać poprzez łącze satelitarne. To właśnie ta technologia, w połączeniu z funkcją wykrywania wypadków w iPhone 14, pozwoliła uratować mężczyzny, który w piątkowy wieczór spadł w prowadzonym przez siebie aucie z klifu naw pobliżuNajpierw iPhone 14 poszkodowanego automatycznie wykrył poważny wypadek samochodowy. Następnie urządzenie automatycznie wysłało wiadomość tekstową do centrum alarmowego za pośrednictwem połączenia satelitarnego - miejsce wypadku znajdowało się poza zasięgiem sieci komórkowej. Wiadomość przesłana służbom zawierała dokładne informacje o lokalizacji, dzięki czemu zespół poszukiwawczo-ratowniczy był w stanie błyskawicznie odnaleźć i uratować mężczyznę przy użyciu helikoptera.- powiedział Steve Goldsworthy, kierujący akcją w zespole Montrose Search and Rescue.Inny członek zespołu poszukiwawczo-ratowniczego powiedział, że mężczyzna ranny w wyniku wypadku prawdopodobnie wykrwawiłby się, gdyby nie uratowano go na czas.Wykrywanie upadków jest domyślnie włączone we wszystkich modelach iPhone'a 14 z systememi nowszym. Użytkownik może wyłączyć alerty i automatyczne połączenia alarmowe od Apple po wykryciu poważnego wypadku samochodowego, przechodząc do, stukając w, a następnie wyłączając opcjęŹródło: CBSNews.com