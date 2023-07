Hulajnogi elektryczne Acer już w Polsce. Zaskakują cenami

Hulajnoga elektryczna o dużym zasięgu? Zobacz to.

Acer ES Series 3

Markę Acer Polacy kojarzą przede wszystkim z laptopami, monitorami oraz akcesoriami. Mało kto wie, że producent ten sprzedaje także routery, projektory, a od niedawna również hulajnogi elektryczne. Oferta Acera została właśnie powiększona o dwa modele hulajnóg elektrycznych. Wyróżniają się na tle konkurencji całkiem przystępnymi cenami, a jeden z modeli dużym zasięgiem.to model wyceniony na. Cechuje go zasięg do 25 kilometrów, prędkość maksymalna ok. 20 km/h i system ładowania, pozwalający naładować akumulator do pełna w mniej więcej 4 godziny. Producent zachwala hulajnogę, jako idealną na podróżowanie po mieście, dojazdy do biura lub do znajomych.