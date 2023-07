Legenda w nowej odsłonie. Sony prezentuje dokanałówki WF 1000XM5

Szukasz dobrego ANC w słuchawkach? To może być coś dla Ciebie.

Jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe w przedziale cenowym do 2000 złotych, firma Sony wydaje się nie mieć większej konkurencji w zakresie urządzeń z systemem aktywnej redukcji hałasu (ANC) - zarówno w kwestii rozwiązań dokanałowych, jak i nausznych. Japoński producent zaprezentował właśnie najnowszą odsłonę swoich najlepszych dokanałówek. Model Sony WF 1000XM5 "For The Music" to propozycja dla najwybredniejszych melomanów, z podobno najbardziej dopracowanym systemem redukcji hałasu do tej pory.Sony WF 1000XM5 to przede wszystkim przetwornik akustyczny Dynamic Driver X o szerokim zakresie częstotliwości. Producent obiecuje szczegółowe i bogate wokale, czyste tony wysokie i głęboki, przyjemny bas bez zniekształceń. Słuchawki obsługują 24-bitowe przetwarzanie sygnału audio i mają gwarantować odpowiednio wysoką jakość wzmocnienia analogowego.

"Jako meloman i twórca muzyki byłem zaskoczony jakością basu, czystością dźwięku i ogólnym zakresem dynamicznym w słuchawkach WF-1000XM5"

"Podoba mi się możliwość personalizacji i samodzielnego kształtowania brzmienia. Dzięki tym słuchawkom dousznym można uzyskać wrażenia zbliżone do muzyki na żywo, a system redukcji hałasu eliminuje wszystkie niepożądane zakłócenia."

Sony WF 1000XM5 - cena, kiedy w sprzedaży?

Źródło: SonyNie mogło zabraknąć obsługi kodeka LDAC i obsługi technologii High-Resolution Audio Wireless. System DSEE Extreme odpowiada za interpolację w czasie rzeczywistym muzyki poddanej kompresji. Technika 360 Reality Audio ma zapewniać z kolei jeszcze bardziej przestrzenne brzmienie.Producent chwali się, że Sony WF 1000XM5 korzystają z procesora V2, współpracującego z dedykowanym układem redukcji hałasu QN2e HD. System jest w stanie wykrywać konkretne środowisko i dostosowywać do niego działanie technologii ANC.Każda ze słuchawek Sony WF 1000XM5 wyposażona jest w aż trzy mikrofony. Dwa z nich to mikrofony sprzężenia zwrotnego, osłabiającego niskie częstotliwości. Sony twierdzi, że stanowią one krok naprzód w temacie doskonalenia ANC, pozwalając jeszcze dokładniej przechwytywać niepożądane dźwięki z otoczenia.Wśród ciekawostek warto wymienić technologię śledzenia ruchów głowy. Specjalny algorytm dokonuje korekt pola akustycznego, mając kompensować ruch głowy. Jestem ciekaw, jak działa to w praktyce.Źródło: SonyCo interesujące, nowe słuchawki są aż o 25 procent mniejsze i o 20 procent lżejsze od swoich poprzedniczek (WF-1000XM4), przez co mają być wygodniejsze w noszeniu przez dłuższy czas.Producent twierdzi, że słuchawki są w stanie przepracować nawet 8 godzin na jednym ładowaniu baterii z włączonym ANC i 12 godzin po deaktywacji ANC. Czas ten rośnie do odpowiednio 24 godzin lub 36 godzin po doładowaniu słuchawek z etui pełniącego funkcję ładowarki.Sony WF-1000XM5 to model stworzony we współpracy ze światowej sławy piosenkarzem i aktorem Miguelem, który nagrywa dla Sony Music Entertainment.- mówi Miguel.Słuchawki WF-1000XM5 trafią do sprzedaży w sierpniu 2023 roku. Estymowana cena detaliczna nowego modelu to ok. 1400 złotych.Źródło: Sony