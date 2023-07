Telewizor za darmo, ale z reklamami. Wchodzisz w to?

Brzmi uczciwie.

Telewizor za darmo, ale jest haczyk

"Telly to największa innowacja od czasu kolorowych telewizorów"

"Telly to rewolucyjny krok naprzód zarówno dla konsumentów, jak i reklamodawców. Zbyt długo konsumenci nie byli równym uczestnikiem wymiany wartości reklamowej. Firmy zarabiają miliardy dolarów na reklamach wyświetlanych w telewizorach, ale konsumenci w przeszłości musieli płacić zarówno za telewizję, jak i za oglądane treści. Wszystko to zmienia się dzisiaj. Kiedy byłem współzałożycielem Pluto TV, stworzyliśmy zupełnie nowy model, który oferował widzom niesamowite treści telewizyjne za darmo. Teraz, dzięki Telly, zapewniamy również rzeczywistą telewizję za darmo".

Darmowy telewizor to genialny pomysł

Chyba nikt nie lubi natrętnych reklam. Między innymi z tego powodu platformy dystrybucji cyfrowej, oferujące dostęp do treści wideo na żądanie, cieszą się tak wielką popularnością. Reklamy są jednak wszechobecne i trzeba się mierzyć z nimi nie tylko w telewizji, ale także smartfonach, czy nawet w systemie Windows 11 . Istnieją różne metody na zwiększanie tolerancji konsumentów na reklamy. Zaliczyć można do nich obniżanie cen produktów serwujących reklamy (vide czytniki Amazon Kindle), abonamentów VOD ( Netflix z reklamami ), czy nawet... rozdawanie produktów za darmo. W Stanach Zjednoczonych startuprozdaje darmowe telewizory.W maju tego roku startup Telly, działający w Stanach Zjednoczonych, zaprezentował 55-calowy telewizor, który można otrzymać bezpłatnie. Telewizor od Telly to 55-calowy odbiornik 4K HDR o wartości szacowanej na nieco ponad 1000 dolarów, czyli. Jednym słowem: nienajgorszy sprzęt. Nie ma tu żadnych ukrytych kosztów. Jedyny haczyk polega na tym, że pod telewizorem, a konkretnie pod zintegrowanym z nim soundbarem, znajduje się drugi ekran, który na bieżąco serwuje targetowane reklamy, których nie da się wyłączyć.- twierdzi Ilya Pozin, dyrektor generalny Telly w swoim oświadczeniu.Użytkownik telewizora musi wyrazić zgodę na udostępnienie pewnych informacji o swoim gospodarstwie domowym, które umożliwią reklamodawcom dokładniejsze kierowanie doń odpowiednich reklam. Może to oczywiście budzić obawy dotyczące prywatności, ale Dallas Lawrence, dyrektor ds. Strategii w Telly, w wywiadzie dla GamesBeat zapewniał, że klienci przecież sami się na to godzą.Genialny z punktu widzenia konsumentów, dlatego też oferta Telly zapewne wkrótce stanie się nieaktualna. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, aby dolny wyświetlacz po prostu... zakleić. Wtedy użytkownik telewizora nie będzie widział reklam -Z punktu widzenia startupu Telly pieniądze będą się zgadzać, bo reklamodawcy nieprędko zweryfikują to, że reklamy za które płacą, nie mają przełożenia na zwiększone zainteresowanie ich marką.W 2023 roku Telly rozda aż. Co będzie w kolejnych latach? To zależy od zainteresowania programem - zarówno ze strony konsumentów, jak i reklamodawców.Źródło: Telly