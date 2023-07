Zasilacze komputerowe bez przewodów zmierzają do sklepów. Jak to działa?

O co tu chodzi?

Zasilacze Phanteks sprzedawane bez przewodów

W świecie gamingu oraz komputerów osobistych cyklicznie pojawiają się nowe, interesujące trendy. Nie mówię już nawet o zaproponowanym lata temu podświetleniu RGB, na które moda wydaje się nie przemijać, ale pomysłach bardziej bieżących. Niedawno na przykład firmy INNO3D ASUS zaprezentowały świeże i naprawdę sensowne podejście do kwestii zasilania kart graficznych. Mniej więcej w tym samym czasiepostanowił zrewoluzjonizować zasilacze komputerowe.Zasilacze komputerowe to temat o wiele bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać. Można je podzielić ze względu na przeróżne ich cechy, a jedną z nich jest okablowanie. Na rynku istnieją zasilacze niemodularne, półmodularne i w pełni modularne. Te ostatnie charakteryzuje możliwość wygodnego odczepiania i wpinania przewodów, w zależności od potrzeb użytkownika. To właśnie rodzinę zasilaczy modularnych modernizuje Phanteks.Popularny producent postanowił rozpocząć sprzedaż zasilaczy bez przewodów. Pomysł po raz pierwszy zaprezentowano jeszcze na targach Computex 2023, na przykładzie najnowszej serii produktówo mocy od 1000 do 1600 watów. Produkty bazujące na platformie Seasonic Vertex, zgodne z nowym standardem ATX 3.0, sprzedawane są bez przewodów. Te można zakupić osobno na przykład od firmy Cablemod, specjalizującej się w personalizowanym okablowaniu.