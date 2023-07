Najpojemniejszy dysk SSD PCIe na świecie - Solidigm D5-P5336 szokuje pojemnością

Ciekawa oferta dla wielu instytucji.



Nie wiem jak Wy, ale ja w swoim komputerze mam już tylko półprzewodnikowe nośniki danych. Zupełnie porzuciłem mechaniczne dyski twarde i wcale mi ich nie brakuje. Dyski SSD M.2 są coraz tańsze, a korzyści płynące z ich użytkowania wydają się oczywiste: szybkie transfery, błyskawiczny czas reakcji, niezawodność oraz kompaktowe rozmiary. Podczas gdy jednak w konsumenckich komputerach nośniki o pojemności 2 TB uznawane są za pojemne, biznes potrzebuje innych rozwiązań. Solidigm pochwalił się właśnie wprowadzeniem do sprzedaży najpojemniejszych na świecie dysków w tym standardzie.



Solidigm D5-P5336 - najpojemniejsze dyski SSD

Solidigm D5-P5336 to modele dysków SSD z pamięciami QLC, dedykowane dla centrów danych. Omawiany model oferowany jest w pojemnościach od 7,68 TB do aż 61,44 TB. Umożliwia przechowywanie do 6 razy więcej danych na tej samej przestrzeni w porównaniu z macierzą dyskową wyposażoną w dyski twarde HDD. Ma także inne atuty.



"Współczesne wymagające zastosowania, takie jak sztuczna inteligencja czy technologie typu 5G, szybko zmieniają rynek pamięci masowych" – powiedział Greg Matson, wiceprezes ds. planowania strategicznego i marketingu w Solidigm. "Firmy coraz częściej potrzebują pamięci masowej, która jest niedroga, a jednocześnie umożliwia wydajne przechowywanie ogromnych zbiorów danych i szybki dostęp do nich. D5-P5336 łączy w sobie te trzy cechy – atrakcyjność ceny, gęstość zapisu i wydajność. Za QLC przemawia ekonomiczność tego rozwiązania – wyobraźmy sobie przechowywanie 6 razy więcej danych niż na dyskach HDD i 2 razy więcej niż na dyskach SSD TLC, a wszystko to przy tej samej zajmowanej powierzchni i z prędkością TLC."