OPPO Reno10 Pro 5G - pierwsze wrażenia. Superśredniak mocny fotograficznie

OPPO Reno10 Pro 5G urzekł mnie pod wieloma względami.

Design przykuwający uwagę

Wydajność, która zaspokoi potrzeby większości osób i super szybkie ładowanie

Smartfon z teleobiektywem do 3000 złotych? Proszę bardzo

Podsumowanie

W ostatnich latach na rynku smartfonów po prostu wieje nudą. Producenci tych urządzeń rzadko zaskakują nas innowacjami i unikatowymi pomysłami. Niemniej, przynajmniej raz na jakiś czas debiutują urządzenia pod jakimś względem ciekawe, wyróżniające się z tłumu, i właśnie do tych urządzeń zdają się należeć najnowsze smartfonyz serii, które dopiero co miały swoją premierę w Polsce. Dlaczego uznałam je za interesujące?Tę kwestię wyjaśnię, dzieląc się moimi pierwszymi wrażeniami na temat jednego z nich –, kosztującego w Polsce. Zapraszam do lektury!Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli od ekranu. OPPO Reno10 Pro 5G został wyposażony w obustronniematrycęo przekątneji rozdzielczości. Ekran zawiera niewielkie wcięcie na kamerkę selfie i otaczają go naprawdę niewielkie ramki – łącznie zajmuje on. Co ważne, jest to ekran o, a co za tym idzie wysokiej czytelności w ostrym słońcu, o czym przekonałam się w miniony słoneczny weekend. Nie miałam bowiem żadnego problemu z kadrowaniem zdjęć z użyciem tego smartfonu.Oczywiście, ekran OPPO Reno10 Pro 5G wyświetla obraz szczegółowy. Gwarantuje też świetne odwzorowanie barw, głębokie czernie i szerokie kąty widzenia. Jest w stanie wyświetlać ponad milion kolorów. Ponadto, jako że obsługuje odświeżanie, możemy cieszyć się w jego przypadku płynnymi animacjami.Pod wyświetlaczem OPPO Reno10 Pro 5G umieszczono. Ten jak dotąd za każdym razem rozpoznawał mój kciuk bez najdrobniejszego problemu.Pod względem designu OPPO Reno10 Pro 5G różni się dość znacznie od zeszłorocznych modeli, a przynajmniej według mnie. Przy tym prezentuje się znacznie lepiej i zdecydowanie mocniej przyciąga wzrok. Tym razem wyspa tylnego modułu aparatu przyjęła kształt owalu. W górnej części tego modułu znalazł się główny obiektyw, a w dolnej, pod czarnym szkłem, teleobiektyw i obiektyw ultraszerokokątny. Pomiędzy tymi elementami umieszczono lampę błyskową. Ciekawą częścią modułu jest otaczający główny obiektyw materiał o teksturze, która rozprasza światło prawie jak płyty CD.Tak jak ekran, plecki smartfonu są zakrzywione z dwóch stron i płynnie przechodzą w krawędzie urządzenia. Plecki te wykonano zeo matowej powierzchni, na którym nie widać odcisków palców i na dodatek bardzo przyjemnego w dotyku. Inżynierom OPPO udało się to uzyskać, dzięki zastosowaniu technologii OPPO Glow. Ramki wykonano zaś z tworzywa sztucznego. OPPO Reno10 Pro 5G trafił do Polski w kolorze) oraz). Jak widać na zdjęciach, ja otrzymałam go w tym pierwszym wariancie, nad czym jako miłośniczka fioletu mocno ubolewam.Co ważne, OPPO Reno10 Pro 5G nie jest smartfonem masywnym. Dzięki masie na poziomie zaledwiei grubości wynoszącej, urządzenie świetnie leży w dłoni. Rzecz jasna, częściowo jest to też zasługą wspomnianych już zaokrąglonego ekranu i zaokrąglonych plecków.Czy OPPO Reno10 Pro 5G jest demonem wydajności? Nie. Można kupić urządzenia w cenie niższej, a jednocześnie o wyższej mocy obliczeniowej. Smartfon ten uzyskał bowiem w benchmarku, a w benchmarkudla wielu rdzeni idla pojedynczego rdzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że aplikacje otwierają się na OPPO Reno10 Pro 5G bardzo szybko, a przełączanie się między aplikacjami jest błyskawiczne. Częściowo jest to podobno zasługą autorskiego rozwiązania. Nic nie stoi też na przeszkodzie ku temu, aby na OPPO Reno10 Pro 5G grać w gry wideo, choć trzeba w nich zrezygnować z wysokich ustawień graficznych.OPPO Reno10 Pro 5G został wyposażony w ośmiordzeniowy procesorwraz z układem graficznym. Konfigurację dopełniają(rozszerzanej wirtualnie o kolejne 4 GB) i. O ile jak wspomniałam nie jest to najwydajniejszy zestaw, oferuje on wysoką kulturę pracy. Urządzenie się bowiem w zasadzie wcale nie nagrzewa.Ale jak długo możemy się wydajnością OPPO Reno10 Pro 5G cieszyć? Mimo że urządzenie zawiera baterię o pojemności tylko, przy umiarkowanym użytkowaniu starcza ona na cały dzień pracy, a nawet trochę dłużej. Co jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia intensywnie? Nie powinno to być dla Ciebie zmartwieniem, albowiem OPPO Reno10 Pro 5G obsługuje szybkie ładowanie. Dołączona do zestawu ładowarka pozwala naładować smartfon od 0 do 100 procent w zaledwie, a to rzadkość w tej klasie cenowej. W OPPO Reno10 Pro 5G nie skorzystamy natomiast z ładowania bezprzewodowego, a szkoda.Od strony software’owej w OPPO Reno10 Pro 5G mamy systemz nakładką. Nakładka ta prezentuje się bardzo dobrze pod względem designu, a na dodatek nie zawiera reklam. Jest bardzo czytelna. Za wadę uznaję jednak liczbę preinstalowanych aplikacji. Producent dostarcza to urządzenie z mnóstwem gier i aplikacji, które mnie zainteresowały. Ale może są osoby, którym te pozycje i ich liczba przypadną do gustu?Jeśli zaś chodzi o łączność, to w OPPO Reno10 Pro 5G cieszy obsługa. Urządzenie obsługuje równieżoraz, które pozwala dokonywać smartfonem płatności zbliżeniowych. Aha, niemalże zapomniałabym, że OPPO Reno10 Pro 5G zawiera również, dzięki któremu możemy zamienić smartfon w pilot do telewizora i innych urządzeń.Teleobiektywy umieszczane są przede wszystkim w smartfonach z wyższej i najwyższej półki cenowej, co ma związek z wysokimi kosztami ich produkcji. Niemniej istnieją smartfony ze średniej półki cenowej, które mogą się obecnością takiego obiektywu pochwalić. OPPO Reno10 Pro 5G nie dość że teleobiektyw posiada, to mowa o teleobiektywie z matrycąo rozdzielczości. Ba, nawet wyceniony na 2499 złotychzawiera ten teleobiektyw.W zasadzie mocną stroną OPPO Reno10 Pro 5G jest cały jego zestaw aparatów. Aparat tylny składa się z, który oprócz teleobiektywuuzupełnia sensor z obiektywemo rozdzielczości. Z przodu znalazł się zaś sensor. Naprawdę cieszę się, że z tyłu zabrakło tu sensora z obiektywem do makro – uważam że ten w większości smartfonów jest po prostu zbędny.Aparaty OPPO Reno10 Pro 5G zdążyłam już trochę potestować zarówno w dzień, jak i w nocy. Jaki jest mój werdykt na ich temat? W skrócie, oferują niezłe możliwości, a w szczególności teleobiektyw, natomiast można zauważyć pewne niedociągnięcia w kwestii wspomagających ich algorytmów. Już śpieszę ze szczegółowymi wyjaśnieniami.Na jednostkę główną tylnego aparatu nie mogę narzekać. Wykonywane przez nią zdjęcia cechują się żywymi barwami i wysoką szczegółowością. Patrzy się na nie z przyjemnością zarówno na ekranie smartfonu, jak i komputera. Jak wspomniałam, sensor ten dysponuje optyczną stabilizacją obrazu, która ułatwia wykonywanie zdjęć dobrej jakości, zapobiegając ich rozmazywaniu się przy nieplanowanym poruszeniu ręką.OPPO Reno10 Pro 5G – zdjęcie wykonane sensorem głównym tylnego aparatu.OPPO Reno10 Pro 5G – zdjęcie wykonane sensorem głównym tylnego aparatu.OPPO Reno10 Pro 5G – zdjęcie wykonane sensorem głównym tylnego aparatu.Problemem obiektywów ultraszerokątnych w smartfonach często jest to, że rejestrowane przez nie zdjęcia są wypierane z barw. W przypadku OPPO Reno10 Pro 5G ten problem nie występuje, ale zdjęcia wykonywane obiektywem ultraszerokątnym są znacznie mniej szczegółowe niż te z jednostki głównej.OPPO Reno10 Pro 5G – zdjęcie wykonane sensorem głównym (u góry) i sensorem z obiektywem ultraszerokokątnym (na dole).Teleobiektyw OPPO Reno10 Pro 5G to wisienka na torcie. Wykonuje on zdjęcia tylko odrobinę mniej szczegółowe niż sensor główny, ale również o świetnych barwach. Skorzystanie z zoomu optycznego x2 pozwala uzyskać naturalne rozmycie tła, co mocno przydaje się przy(i nie tylko) – choć chciałoby się tutaj zoomu x3 dla nico mocniejszego rozmycia. Co istotne, z pomocą OPPO Reno10 Pro 5G możemy rejestrować portrety z naturalnym rozmyciem tła – w trybie standardowym z zoomem x2, albo z tłem rozmytym przez algorytm – w trybie portretowym. Mnie do gustu zdecydowanie mocniej przypadła ta pierwsza opcja. Dlaczego? Spójrzcie tylko na poniższe zdjęcia. W trybie portretowym aparat ma poważne problemy z należytym odcinaniem bohatera fotografii od tła.OPPO Reno10 Pro 5G – zdjęcie wykonane teleobiektywem z zoomem x2, w trybie podstawowym.OPPO Reno10 Pro 5G – zdjęcie wykonane teleobiektywem z zoomem x2, w trybie portretowym.Na szczęście, to nie jest tak, że fotograficzne algorytmy OPPO nie radzą sobie w każdej sytuacji. Spójrzcie tylko na to zdjęcie stokrotek wykonane sensorem głównym, z zoomem cyfrowym 2x. Udało mi się na nim uzyskać idealne rozmycie tła.OPPO Reno10 Pro 5G – zdjęcie wykonane sensorem głównym z zoomem cyfrowym x2.warto wykonywać OPPO Reno10 Pro 5G w trybie nocnym. Są one wówczas lepiej doświetlone i mniej zaszumione niż zdjęcia wykonane trybem podstawowym. Poniżej umieściłam przykładowe zdjęcia nocne z sensora głównego tylnego aparatu.OPPO Reno10 Pro 5G – zdjęcia wykonane sensorem głównym nocą w trybie standardowym (po lewej) i w trybie nocnym (po prawej).Barwy zdjęć robionych przez aparat przedni OPPO Reno10 Pro 5G są naturalne. Oczywiście, nocne selfie nie wychodzą tak szczegółowe jak te dzienne, ale moja twarz nie wygląda na nich na przesadnie rozmytą.OPPO Reno10 Pro 5G – selfie wykonane za dnia i nocą.Po kilku dniach użytkowania mogę wstępnie stwierdzić, żeto smartfon, w którym trudno doszukać się większych wad. OPPO Reno10 Pro 5G prezentuje się po prostu świetnie, cechuje się wysoką jakością wykonania i wygodnie leży w dłoni. Oferuje też świetny ekran, przyzwoitą wydajność i obsługuje bardzo szybkie ładowanie przewodowe oraz transmisję 5G. OPPO Reno10 Pro 5G to też wszechstronny zestaw aparatów wykonujący bardzo ładne zdjęcia. W sensorze głównym mamy OIS, a teleobiektyw 32 MP to rzadkość, zwłaszcza w przedziale cenowym do 3000 złotych. Póki co w tym smartfonie zawiodła mnie jedynie obecność bloatware, brak obsługi ładowania bezprzewodowego oraz jakość zdjęć wykonywanych w trybie portretowym. Jednak zdjęciom portretowym dam jeszcze szansę, przygotowując pełną recenzję OPPO Reno10 5G.W tej chwili wydaje mi się, że OPPO Reno10 Pro 5G jest smartfonem rozsądnie wycenionym, albowiem w kwocie 2999 złotych otrzymujemy w nim naprawdę sporo. Mam nadzieję, że po jego dłuższych testach moje zdanie nie ulegnie zmianie.Co istotne,smartfonów z serii OPPO Reno10 5G, producent przygotował. Jeżeli kupisz OPPO Reno10 5G lub OPPO Reno10 Pro 5G w terminie odbieżącego roku, otrzymasz słuchawki. Ponadto, przez 3 miesiące będziesz mógł korzystać za darmo z(usługa tylko dla nowych użytkowników).Dla przypomnienia, OPPO Enco Air3 Pro to słuchawki typu TWS z ANC, wykorzystujące 12,4-milimetrowe przetworniki z membranami z włókna bambusowego. Niedawno recenzowaliśmy je na łamach naszego serwisu.