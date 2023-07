ZTE wprowadził do sprzedaży nowy niedrogi smartfon – ZTE Blade A53 Pro

Kupisz go za naprawdę niewielkie pieniądze.

ZTE Blade A53 Pro – najważniejsze cechy

ZTE Blade A53 Pro ma 6,52-calowy wyświetlacz. | Źródło: ZTF

Osoby, które podczas tegorocznych wakacji zamierzają kupić dla siebie nowy smartfon w cenie zaledwie kilku stówek mają od teraz nową propozycję do wyboru. W sprzedaży w Polsce pojawił się smartfon. Oto, co ten smartfon ma w zanadrzu.ZTE Blade A53 Pro to smartfon z wyświetlaczemo przekątneji rozdzielczości. W górnej części tego wyświetlacza znalazło się wycięcie w kształcie kropli wody zawierające kamerkę do selfieAparaty tylne urządzenia to dwie jednostki – sensor głównyoraz sensor. Towarzyszy im dioda flash.Za wydajność ZTE Blade A53 Pro odpowiada ośmiordzeniowy procesor. Konfigurację dopełniająrozszerzanej wirtualnie z pamięci ROM i. Pamięć wewnętrzną można poszerzyć z użyciem kartyWewnątrz smartfonu znalazła się też bateria o pojemności. Niestety nie wiadomo, z jaką mocą urządzenie to może być ładowane. Rozczarowuje w nim jednak obecność portuzamiast USB-C.