Promocja na smartfony Infinix NOTE 30 przedłużona. Zgarnij ładowarkę bezprzewodową za 1 zł

Producent zachęca do zakupu najnowszych urządzeń.

Ładowarka bezprzewodowa za 1zł dla większej liczby osób

Infinix NOTE 12 PRO – 999 zł zamiast 1199 zł

Infinix NOTE 12 PRO 5G – 999 zł zamiast 1199 zł

Infinix NOTE 12 2023 – 799 zł zamiast 999 zł

Infinix HOT 20 5G – 499 zł zamiast 749 zł

Infinix HOT 20 NFC – 699 zł zamiast 999 zł

Infinix HOT 20i – 399 zł zamiast 599 zł

Infinix Smart 6 HD – 319 zł zamiast 369 zł

Specyfikacje wybranych smartfonów Infinix. | Źródło: Infinix

Niedrogie smartfony z szybkim ładowaniem

Niedawno w Polsce zadebiutowały nowe smartfonyz serii, a z okazji premiery zorganizowano specjalną promocję, dzięki której do jednego ze smartfonów Infinix NOTE 30 można za 1 zł otrzymać. Teraz okazuje się, że promocja ta cieszy się na tyle dużym zainteresowaniem, że producentPoczątkowo promocja na smartfonyorazmiała obowiązywać do 16 lipca bieżącego roku. Ostatecznie zakończy się ona jednak dopiero. To dobra wiadomość dla wszystkich osób, które nadal rozważają zakup tych urządzeń.Co istotne, omawiana promocja obowiązuje nie tylko w, ale również w sieciach sprzedaży detalicznej i sklepach komputerowych, takich jak. Regulamin promocji znajdziesz na stronie każdego z tych sklepów.Jendocześnie Infinix przypomina o innych obecnie trwających promocjach na smartfony Infinix, w tym modeleoraz, a także. W ich ramach można kupić na przykład smartfon Infinix ZERO Ultra z ładowaniem 180 W w cenie 1999 złotych zamiast 2999 złotych. Inne obniżki wylistowałam poniżej:Smartfony z serii NOTE 30 miały swoją premierę w Polsce w drugiej połowie czerwca. Mowa o smartfonach NOTE 30, NOTE 30 5G, NOTE 30 Pro oraz NOTE 30 VIP. Wszystkie cztery urządzenia wykorzystują opracowaną przez Infinix technologię All-Round FastCharge, zapewniającą bardzo szybkie i bezpieczne ładowanie, dźwięk od JBL oraz ekrany z częstotliwością odświeżania ekranu 120 Hz. Zostały również wyposażone w technologię Ultra Power Signal (UPS), która wspiera korzystanie ze smartfonu w miejscach ze słabym zasięgiem, jak windy czy miejsca położone pod ziemią.Co istotne, każdy ze smartfonów z serii NOTE 30 jest sprzedawany w zestawie z etui, folią ochronną na ekran, słuchawkami, ładowarką i przewodem USB. NOTE 30 VIP dodatkowo zawiera w zestawie ładowarkę bezprzewodową 15 W.Źródło: Infinix / fot. tyt. Infinix