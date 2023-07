Smartfony z serii OPPO Reno10 5G już w Polsce. Na start kupisz je w specjalnej promocji

Poznaj ich cechy.

OPPO Reno10 5G i OPPO Reno10 Pro 5G – najważniejsze cechy

Smartfony z serii Reno10 5G posiadają zakrzywiony wyświetlacz. | Źródło: OPPO

OPPO Reno10 5G i OPPO Reno10 Pro 5G wyposażono w teleobiektyw z matrycą Sony. | Źródło: OPPO

OPPO Reno 10 5G i OPPO Reno 10 Pro 5G – cena i dostępność

Wersje kolorystyczne OPPO Reno10 5G. | Źródło: OPPO

Tablet OPPO Pad 2. | Źródło: OPPO

w końcu wprowadziło do sprzedaży w Polsce najnowsze smartfony z serii, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami . W naszym kraju seria ta obejmuje dwa urządzenia –. Co takiego te telefony oferują? Przede wszystkim musisz wiedzieć, że różnią się one specyfikacją od swoich odpowiedników sprzedawanych w Chinach.Obydwa urządzenia wyposażono w wyświetlaczo przekątnej 6,7 cala,i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jest to ekran dwustronnie zakrzywiony, pokryty ochronnym szkłem. W każdym ze smartfonów pod wyświetlaczem umieszczono czytnik linii papilarnych.Za wydajność OPPO Reno10 5G odpowiada procesor, podczas gdy za wydajność OPPO Reno 10 Pro5G procesorz GPU. I OPPO Reno10 5G, i OPPO Reno10 Pro 5G dysponujeorazj. W Oppo Reno10 5G możemy jednak umieścić dodatkowo kartę micro SD o pojemności do 2 TB.W środku OPPO Reno10 5G znalazła się ta bateria o pojemności 5000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie. OPPO Reno10 Pro 5G zawiera z kolei baterię mniejszą, o, ale za to obsługującą szybkie ładowanie. Niestety, żadnego z tych smartfonów nie można ładować bezprzewodowo.Smartfony z serii OPPO Reno10 5G są interesujące pod względem możliwości fotograficznych. Obydwa urządzenia wyposażono bowiem z tyłu nie tylko w sensor 8 MP z obiektywem ultraszerokątnym, ale też wz zoomem optycznym x2 i z, a to nadal w smartfonach ze średniej półki cenowej rzadkość. W OPPO Reno10 5G rolę jednostki głównej pełni sensor, a w OPPO Reno10 Pro 5G sensor, czyli optyczną stabilizacją obrazu. Kamerka do selfie tych smartfonów dysponuje rozdzielczościąOPPO Reno10 5G i OPPO Reno10 Pro 5G pracują pod kontrolą systemuz nakładką ColorOS 13.1. Urządzenia te, jak wskazują ich nazwy, obsługują, a poza tymzostał wyceniony w naszym kraju na, podczas gdyna. Co jednak istotne, jeżeli kupisz model z serii OPPO Reno10 5G przed, w zestawiesłuchawkio wartości, 3-letnią gwarancję smartfona i roczną ochronę ekranu. Ponadto przez 3 miesiące będziesz mógł korzystać za darmo z(usługę należy aktywować przed 31.08.2024 r.)Obydwa modele smartfonów zadebiutowały w Polsce w kolorzewykonanym w technologii, z obudową o matowym wykończeniu. Dodatkowo Reno10 5G jest dostępny w kolorze, a Reno10 Pro 5G w kolorzeWarto wspomnieć, że wraz ze smartfonami z serii OPPO Reno10 5G na rynku w Polsce pojawił się, czyli kolejny tablet w portfolio OPPO. Jest to tablet z 11,61-calowym wyświetlaczem o proporcjach 7:5 i z procesorem. Kosztuje oni jest sprzedawany w zestawie z inteligentną klawiaturą i ładowarką.fot. tyt. OPPO