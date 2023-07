Lustrzanka czy smartfon? Zgadnij, które zdjęcia robiłem OnePlus Nord 3

Weź udział w quizie.

Fotografuję Dubrownik z poziomu murów miasta. W dłoni OnePlus Nord 3. Ekran pozostaje czytelny w pełnym słońcu. W mieście często w ruch idzie aparat szerokokątny, ale i zoom cyfrowy 2x.

Czy warto brać lustrzankę na wakacje?

Linia kolejowa z Podgoricy do Kolasina to raj dla miłośników przyrody i fotografów. Widoki są nieziemskie. Przejedź się, a docenisz punktualność PKP i standard składów.

OnePlus Nord 3 vs lustrzanka

W plecaku na OnePlus TECHtrip noszę ze sobą zawsze lustrzankę cyfrową i smartfon OnePlus Nord 3. Operowanie lustrzanką jest dla mnie męczące. Robię to dla Was. ;)

Od dłuższego już czasu nie wożę ze sobą na wakacyjne wyjazdy lustrzanki cyfrowej. Powód tego stanu rzeczy jest zupełnie trywialny: stwierdziłem, że suma zalet płynących z faktu zabierania tego rodzaju aparatu nie przewyższa sumy zalet wykorzystywania w tej roli porządnego smartfona. Tak, należę do grona osób, które porzuciły aparat fotograficzny na rzecz bardziej wszechstronnego urządzenia. Bałkański OnePlus TECHtrip to idealny moment na to, aby pokazać Wam, dlaczego uważam, że smartfon ze średniej półki cenowej może z powodzeniem zastąpić nawet kilkukrotnie droższy aparat.Na wstępie zaznaczę wyraźnie, że nie oszalałem i nie twierdzę wcale, że smartfony robią doskonalsze fotografie na gruncie czysto technicznym. Jest to po prostu niemożliwe. Sam rozmiar matryc stosowanych w cyfrowych lustrzankach oraz stopień złożoności profesjonalnych obiektywów przewyższają to, co oferują nawet najlepsze smartfony. Cały wic polega jednak na tym, że realny użytek z tych atrybutów robi się nie w fotografii amatorskiej, a profesjonalnej. Wszędzie tam, gdzie zdjęcie należy poddać złożonej obróbce i wykorzystać je w wielkim formacie na przykład na nośnikach reklamowych. Rzecz jasna nie brakuje ambitnych amatorów, ale… nie o tym jest ten wpis.Dłuższy czas zabierałem na każdy urlop duży, nieporęczny aparat. Po powrocie obrabiałem setki zdjęć w formacie RAW, by potem prezentować je później bliskim. A potem mi się znudziło. Zmęczyłem się tym. Wożeniem i noszeniem dodatkowego sprzętu, koniecznością ciągłej zmiany ustawień w aparacie (tryb auto rzadko kiedy jest “używalny”), czy też koniecznością obróbki zdjęć w formacie RAW, celem uzyskania odpowiedniego efektu wizualnego. Tryb automatyczny w smartfonach dopracowano na tyle, że zakochałem się w fotografii mobilnej. Z resztą, smartfony takie jakoferują tryb profesjonalny, pozwalający na ręczną zmianę ustawień, a nawet zapis zdjęć w formacie RAW - gdyby jednak ktoś zechciał je obrabiać później w jakimś “poważniejszym” programie.Przesiadka z lustrzanki na smartfon jest wyjątkowo prosta dla każdego amatora fotografii, pragnącego po prostu utrwalać swoje wspomnienia w postaci graficznej. Wystarczy zrozumieć, że to mały obrazek króluje w Internecie, a to przecież tam najczęściej trafiają wakacyjne fotki. Większość osób przegląda treści publikowane w sieci nie na 65-calowym telewizorze 4K, a smartfonie o przekątnej ekranu ok. 6,5 cala. Jasne, niektórzy robią to na większych wyświetlaczach, ale przeważnie są to 15,6-calowe ekrany laptopów.Aby uzmysłowić Wam to, jak niewiele tracicie pozostawiając w domu większy aparat i stawiając wyłącznie na nowoczesny smartfon, przygotowałem krótki quiz. W trakcie naszego wyjazdu na Bałkany z marką OnePlus zrobiłem w tych samych sytuacjach garść zdjęć popularnym modelem lustrzanki cyfrowej, którą wykorzystuję na co dzień do robienia fotografii produktowych w testach, oraz nowym smartfonem OnePlus Nord 3. Do Was należy ocena tego, które zdjęcie wykonano danym urządzeniem. Dodatkowo możecie ocenić to, który “pstryk” z danej dwójki bardziej się Wam podoba.Wasze odpowiedzi związane z quizem możecie publikować w sekcji komentarzy, a my za jakiś czas skonfrontujemy je ze stanem faktycznym.Na tak odważne porównanie zdecydowałem się dlatego, że OnePlus Nord 3 na niemal na każdym kroku zaskakiwał mnie jakością fotografii wykonywanych zarówno w dobrych warunkach oświetleniowych, jak i tych niezbyt korzystnych, na przykład po zmroku. Udostępniona w trakcie podróży po Bałkanach aktualizacja oprogramowania poprawiła i tak już dobry tryb nocny, za sprawą którego, w połączeniu z obecnością aparatu ultra szerokokątnego, OnePlus Nord 3 jest naprawdę wszechstronnym fotograficznie smartfonem. Ze względu na rozmiar matrycy głównej dobrze prezentują się nawet zdjęcia wykonywane przy wykorzystaniu zoomu cyfrowego, rekompensującego w pewien sposób brak teleobiektywu.Wszystkie poniższe fotografie mają rozmiar typowo internetowy, nie były poddawane żadnej obróbce i zawierają dane exif. Zdjęcia lustrzanką wykonywano w trybach S/P, a OnePlus Nord 3 w trybie automatycznym.