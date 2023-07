Ta karta poprawiłaby ofertę NVIDIA. Stworzył ją zdolny internauta

Oto RTX 3060 w wersji, jakiej nie widziałeś.

Fanowski RTX 3060 Founders Edition

Mini RTX 3060 Founders Edition w wykonaniu internauty. | Źródło: Reddit/Clashmains

Clashmains musi dopracować swoje dzieło. | Źródło: Reddit/Clashmains

Karta, na którą wciąż czekamy

nie należy do największych kart graficznych dostępnych na rynku. Ba,można kupić nawet w formacie, z pojedynczym wentylatorem. Sprzedają ją chociażby Asus i MSI. Sama Nvidia nigdy nie oferowała jednak miniaturowegoW wersji z powyższym pewien użytkownik serwisuo pseudonimiepostanowił wziąć w sprawy w swoje ręce i samodzielnie zbudować miniaturową kartę graficzną RTX 3060 w wersji Founders Edition. Jakie rezultaty przyniosły jego wysiłki?wziął na warsztat kartę graficzną. Aby zamienić ją w graficzną RTX 3060 w wersji Founders Edition, mężczyzna stworzył dla niej autorską osłonę i własny radiator. Komponenty te zaprojektował przy użyciu oprogramowania, a następnie wydrukował je w 3D. Oczywiście, zaprojektował je tak, aby przywodziły na myśl design metalowej obudowy kart Founders Edition. Clashmains zastosował w swoim projekcie, który bardzo przypomina te z edycji Founders (i oferuje lepsze chłodzenie).Niestety, o ile pierwszy prototyp miniaturowej karty RTX 3060 w wersji Founders Edition wygląda nieźle, tak w praktyce nie sprawdza się dobrze. Podczas testów Clashmains odkrył, że filament PLA, którego użył do drukowania części, zaczął mięknąć i deformować się w temperaturze około 60 stopni Celsjusza. Co więcej, bit utrzymujący wentylator na miejscu również zaczął wyginać się w wyższych temperaturach, chociaż większe wydrukowane części pozostały nienaruszone podczas testu.W założonym przez siebie wątku na Reddicie Clashmains przyznał, że karta wymaga dopracowania. Wspomniał on, ze w jej przyszłej wersji zamierza użyć tworzyw bardziej odpornych na działanie temperatury – takich jak ABS czy PETG. Cóż, trzeba trzymać kciuki za to, że te tworzywa dadzą radę ciepłu generowanemu przez kartę graficzną.Warto wspomnieć, że Nvidia nigdy nie dodała swojego portfolio żadnej miniaturowej karty graficznej w wersji Founders Edition. Kto wie, może Jensen Huang usłyszy o projekcie z Reddita i zarządzi, że taka karta musi do oferty trafić. Czas pokaże, czy RTX 5060 w wersji Founders Edition otrzyma wydanie ITX.Źródło: Reddit / fot. tyt. Reddit/Clashmains