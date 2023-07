Asus ma problem. Czytniki kart pamięci w konsoli ROG Ally przestają działać

Producent oficjalnie wypowiedział się w sprawie.

Problemy z czytnikiem kart pamięci w Asus ROG Ally

„Chcielibyśmy podziękować społeczności za pełną pasji reakcję, jaką otrzymaliśmy w sprawie ROG Ally. Wasze wsparcie było zarówno ogromne i nieocenione, więc ciężko pracowaliśmy, aby wiele rzeczy ulepszyć. Na podstawie testów wewnętrznych potwierdzamy, że w pewnych warunkach obciążenia termicznego czytnik kart SD może działać nieprawidłowo.”

Czytniki kart pamięci w konsoli Asus ROG Ally przegrzewają się. | Źródło: mat. własne

Rozwiązanie w drodze, a tymczasem reklamacja

Jeżeli zauważyłeś, że czytnik kart pamięci w konsolinie działa, albo że dane są odczytywane z umieszczonej w nim karty pamięci bardzo powoli, to wiedz, że nie jesteś jedyną osobą, która ma z tym do czynienia.potwierdził, że powszechny problem tego urządzenia, wynikający co ciekawe z tego, ile ciepła to generuje. Ale czy można coś z tym problemem zrobić?Dość szybko po premierze konsoli Asus ROG Ally, która miała premierę niedawno, w sieci zaczęły pojawiać się skargi na problemy z działaniem jej czytnika kart pamięci. Na przykład jeden z użytkowników zauważył, ze po 10 dniach korzystania z konsoli urządzenie przez jakiś czas rozpoznawało niektóre karty pamięci, a potem przestało rozpoznawać jakiekolwiek. Reset ustawień konsoli w tej kwestii nie pomógł.To, że problem faktycznie występuje i że występuje powszechnie, potwierdził namenedżer społeczności– w oparciu o przeprowadzone wewnętrznie testy. Z jego postu dowiedzieliśmy, iż czytnik kart pamięci Asus ROG Ally przestaje działać za sprawą wytwarzanego przez sprzęt ciepła., czytamy.Aby pozbyć się omawianego problemu, Asus zamierza wydać, która zmieni domyślną minimalną prędkość obrotową wentylatorów w ROG Ally. Po jej wprowadzeniu urządzenie powinno działać lepiej, a głośność jego pracy nie powinna przesadnie wzrosnąć.Producent prosi, aby osoby, które w swoim egzemplarzu konsoli ROG Ally doświadczają problemów z działaniem czytnika kart microSD, skontaktowały się z obsługą klienta w swoim regionie w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej. Przekazane do serwisu urządzenie zostanie sprawdzone pod kątem obecnych uszkodzeń i konieczności dokonania napraw.Warto wspomnieć, że w czerwcu testowałam ASUS Rog Ally , ale jako że nie używałam w parze z konsolą karty microSD, nie byłam w stanie powyższego problemu doświadczyć. Zauważyłam natomiast, że głośniki urządzenia nieprzyjemnie harczą, gdy to pracuje z bardzo dużą wydajnością.Mimo problemu z głośnikami oceniłam ASUS Rog Ally bardzo dobrze. Jest to bowiem konsola o ciekawym designie, ze świetnym ekranem, a przede wszystkim oferująca wysoką wydajność jak na handheld. Granie na niej w Diablo 4 było dla mnie przyjemnością.Mam nadzieję, że problem z czytnikami kart pamięci pojawił się tylko w niewielkiej liczbie sztuk ASUS Rog Ally. Szkoda byłoby, jeśli większość użytkowników musiałaby oddać swoją kontrolę na reklamację do producenta.Źródło: Asus / fot. tyt. mat. własne