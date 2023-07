Zamiast stoperów do uszu używam tych słuchawek. Ty też polubisz OnePlus Nord Buds 2

Lokowanie marki: OnePlus



Dziś wystartował zapowiadany przeze mnie dwa dni temu technologiczny wyjazd na Bałkany z OnePlus, na który udałem się także z Damianem i Marcinem.



Praca w podróży może być przyjemna - wystarczy się przygotować

W oczekiwaniu na odlatujący o godzinie 10:40 samolot do Podgoricy, stolicy Czarnogóry, sięgnąłem po laptopa, pragnąc nie tylko sprawdzić wypełniony po brzegi plan nadchodzącego dnia, ale też popracować. Nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię korzystać z publicznej sieci Wi-Fi na lotnisku. Po pierwsze, irytują mnie często ograniczenia czasowe, a poza tym mam świadomość niebezpieczeństw wynikających z użytkowania tego rodzaju sieci publicznych bez VPN. Ustawienie hotspota osobistego na smartfonie



Osobisty hotspot? Wystarczy OnePlus Nord 3



Notabene, nie wiem jak Wy, ale ja nie potrafię się skupić na pracy, ani nawet dobrze zrelaksować, w sytuacji, gdy otacza mnie hałas. Sporą część życia pracuję zdalnie, z domu i przywykłem chyba do tego, że pracuję w ciszy. Lotnisko zdecydowanie nie jest takim miejscem. Pośród trzech urządzeń marki OnePlus, jakie zabraliśmy ze sobą na nasz wypad są na szczęście słuchawki



Notabene, nie wiem jak Wy, ale ja nie potrafię się skupić na pracy, ani nawet dobrze zrelaksować, w sytuacji, gdy otacza mnie hałas. Sporą część życia pracuję zdalnie, z domu i przywykłem chyba do tego, że pracuję w ciszy. Lotnisko zdecydowanie nie jest takim miejscem. Pośród trzech urządzeń marki OnePlus, jakie zabraliśmy ze sobą na nasz wypad są na szczęście słuchawki OnePlus Nord Buds 2 z aktywną redukcją szumów (ANC).







Smartfon w podróży pozwoli utworzyć własny i bezpieczny hotspot Wi-Fi



Parowanie OnePlus Nord Buds 2 ze smartfonem OnePlus jest szalenie proste. Nie trzeba nawet instalować dodatkowej apki



Hala odlotów może nie wydawać Wam się miejscem, w którym wymagane jest jakieś przesadnie skuteczne ANC. Wkoło nie jest może AŻ TAK głośno, ale harmider męczy. Mimo to było to pierwsze z miejsc, gdzie sprawdzałem możliwości dokanałówek OnePlusa i byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak dobrze zostałem odcięty od otaczających mnie dźwięków. Skuteczność ANC w OnePlus Nord Buds 2 wynosi do 25 dB, co okazało się w zupełności wystarczające.



Słuchawki z ANC w samolocie to podstawa



Słuchawki z ANC w samolocie? To doskonały pomysł

Czas mija mi zawsze błyskawicznie na dwóch czynnościach: pracy i rozrywce. W praktyce nigdy się nie nudzę, zatem życie mija mi stanowczo zbyt szybko. W takim właśnie piorunującym tempie zleciał mi czas do otwarcia bramki i wejścia na pokład samolotu Embraer 190. Plan na trwający dwugodzinny lot był bardzo prosty: drzemka. Na lotnisko jechałem prosto z Sosnowca, także zaliczyłem pobudkę o 2 w nocy. Zastanawiałem się, czy skorzystać ze stoperów do uszu, czy może OnePlus Nord Buds 2. Wygrała druga opcja z bardzo prostego powodu.



Nie wiem czy wiecie, ale stopery do uszu nie są w stanie odtwarzać muzyki, a ja bardzo, ale to bardzo lubię uruchomić swoją ulubioną playlistę zanim wpadnę w objęcia Morfeusza. W samolocie wylosowałem miejsce w pobliżu silnika, więc połączenie w postaci słuchawek z ANC i dźwięków indie rocka okazało się doprawdy udane. Zupełnie jak śniadanioobiad zaserwowany przez LOT w postaci kubka wody i ciastka. ANC dobrze wyciszyło jednostajne buczenie dwóch turbowentylatorowych silników GE CF34-10E, a zespół Epic 45 skutecznie zagłuszył pozostałe niepożądane dźwięki. Tak, słuchawki z ANC to rewelacyjne rozwiązanie. Polecam je każdemu, nie tylko na długie loty. Przekonajcie się sami, podziękujecie mi później.





Na pokład samolotu zabrałem słuchawki OnePlus Nord Buds 2



Nawiasem mówiąc, ANC w słuchawkach przydawało mi do tej pory się w niezliczonych sytuacjach. W jakich najczęściej? Kiedy chciałem skupić się na pracy w domu lub kiedy po prostu zapragnąłem słuchać muzyki odrobinę ciszej w głośnym otoczeniu - na przykład poruszając się chodnikiem w zatłoczonym mieście, w autobusie, metrze lub tramwaju. Nikomu natomiast nie polecam korzystać z ANC w trakcie jazdy na rowerze. Tego rodzaju izolacja od otoczenia jest po prostu niebezpieczna.



Ze snu w samolocie wyrwało mnie dopiero przyziemienie w płytę lotniska w Podgoricy. Istnieją dwa typy pilotów. Ci pierwsi prześcigają się w tym, aby jak najdelikatniej smyrnąć kołami pas startowy - tak, aby nie zaniepokoić choćby największych panikarzy, znajdujących się na pokładzie statku powietrznego. Ci drudzy zaś walą weń tak, jak Amerykanie fajerwerkami 4 lipca. Dziś wylosowaliśmy pilota z drugiej grupy, choć warunki pogodowe do lądowania były wyborne.



