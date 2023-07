Patriot Viper Elite 5 DDR5 - wydajne, stylowe, niskoprofilowe pamięci RAM

Ciekawa propozycja do nowoczesnych komputerów.

Osoby poszukujące szybkich, ładnych i podświetlanych pamięci RAM DDR5, wyposażonych ponadto w niskoprofilowy radiator, mają teraz jeszcze większy wybór. Patriot Memory zapowiedziało premierę swoich najnowszych pamięci DDR5 z wysokowydajnej serii Viper Elite 5. Poznaliśmy ceny modułów w Polsce.Kości pamięci Patriot Viper Elite 5 DDR5 to taktowanie sięgające 7000 MHz i pojemności nawet do 96 GB. Moduły stworzony przy wykorzystaniu "wysokiej jakości układów scalonych, w tym odblokowanych układów PMIC". Zapewniają obsługę profili podkręcania Intel XMP 3.0 i AMD EXPO oraz ciekawy design.Patriot Viper Elite 5 DDR5 otrzymały białe osłony termiczne o niskim profilu, które zmieszczą się pod większość powietrznych coolerów procesorów. Do sprzedaży trafią warianty z podświetleniem RGB oraz takie bez iluminacji, tańsze.- powiedział Les Henry, wiceprezes ds. sprzedaży w Ameryce Północnej i Południowej.Ceny modułów Patriot Viper Elite 5 DDR5 wynoszą:Produkty pojawią się w polskich sklepach w drugiej połowie lipca tego roku.Źródło: Patriot