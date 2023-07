Cooler Master GA241 - monitor dla graczy za mniej niż 500 złotych już w Polsce

Tani monitor dla graczy.

Cooler Master GA241 - monitor dla gracza do 500 złotych

Podczas gdy większość graczy ekscytuje się najdroższymi komponentami, gdy przychodzi do decyzji zakupowych, nierzadko lwia ich część sięga po urządzenia i akcesoria z niższych półek cenowych. Niejednokrotnie pytano nas na TikToku o polecenie monitora do gier do 500 złotych. Wybór w tej kwocie jest dość niewielki, żeby nie powiedzieć: prawie żaden. Z radością informujemy w tym kontekście, że w polskich sklepach zagościł właśnie nowy monitor dla graczy, wyceniony na zaledwie 499 złotych. Mowa o modelu Cooler Master GA241 - nie wiemy jeszcze jaki jest, ale... jest.Cooler Master GA241 to gamingowy monitor z 23,8-calowym panelem VA o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, który wyróżnia się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 100 Hz. Mniej niż 144 Hz, ale więcej niż 60 Hz - w przypadku posiadaczy komputerów z niższej półki cenowej, nie generujących w grach więcej niż 100 klatek na sekundę, taki monitor może być strzałem w dziesiątkę. Nie zabrakło technologii Adaptive Sync, przeciwdziałającej zjawisku tzw. tearingu.Jasność Cooler Master GA241 to skromne 250 nitów. Pokrycie gamy kolorów sRGB określane jest na 95 procent, a kontrast na 4000:1. Jest tryb niskiego poziomu niebieskiego światła oraz eliminujący migotanie. Są też profile obrazu przygotowane pod kątem gier, filmów i pracy.Uwagę zwraca wąska ramka dookoła ekranu i podstawa, dzięki której wyświetlacz można ustawić pod kątem od -5° do +20°. Na wyposażeniu znajdziemy jeden port VGA, jeden port HDMI 1.4 oraz jedno gniazdo mini-jack 3,5 mm.Cena Cooler Master GA241 to 499 złotych.Źródło: Cooler Master