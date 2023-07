Smartfony Huawei mają znowu mieć 5G, i to już wkrótce

Pytanie, jak bardzo zmieni to sytuację tej firmy.

Plany na powrót do smartfonów z 5G

Coś, co niekoniecznie będzie miało wielkie znaczenie

Sankcje nałożone w 2019 roku przeznamiały poważne konsekwencje. Firma utraciła dostęp nie dość że do usług, to również do. Dlatego nawet jej flagowce z serii Huawei P50 i Huawei P60 , poza wieloma innymi modelami smartfonów, nie obsługują transmisji 5G. Urządzenia Huawei pod tym względem zatem mocno odstają od sprzętu konkurencji. To już wkrótce może się jednak zmienić.Jak donosi, Huawei podobno planuje powrót do smartfonów z 5G jeszcze przed końcem tego roku. Od trzech zewnętrznych firm badawczych zajmujących się chińskim sektorem w branży smartfonów dowiedziano się bowiem, że gigant wkrótce ma być w stanie zapewnić sobie dostęp do procesorów z 5G pochodzących z Chin, dzięki współpracy z chińską firmąJedna z firm badawczych stwierdziła, iż spodziewa się, że za sprawą SMIC Huawei będzie mógł liczyć na dostawy zaledwie 2 milionów do 4 milionów procesorów z 5G rocznie. Inna uważa, że dostawy będą sięgać 10 milionów sztuk. Takie procesory z 5G pozwoliłyby na wydanie nowej wersji smartfonów z serii P60 – wersji z 5G – o ile będą to procesory wystarczająco wydajne dla flagowca.Warto w tej sprawie przypomnieć, że w marcu Huawei oznajmił, iż dokonał przełomu w kwestii produkcji narzędzi do automatyzacji projektowania elektronicznego () dla układów scalonych produkowanych w technologii 14-nanometrowej i wyższej. To także kluczowy czynnik, który pozwoli Huawei wrócić na rynek smartfonów 5G we współpracy ze SMIC.Oczywiście, dodatek 5G zwiększy atrakcyjność smartfonów Huawei tylko w niewielkim stopniu. Większość osób życzyłaby sobie bowiem, aby Huawei znowu oferował w swoich urządzeniach usługi Google. Na to nie ma jednak co liczyć.W związku z brakiem dostępu do usług Google Huawei utracił w Polsce (i nie tylko w niej) ogromną część swojego udziału w rynku. Teraz jej dawne miejsce ma szansę zająć, który po odłączeniu się od Huawei i po ponad rocznej przerwie wrócił do Polski . Honor oferuje usługi Google, a jego smartfonami, które już kupimy w naszym kraju, są Honor Magic5 Lite i Honor 70. Obydwa oferują transmisję 5G.Źródło: Reuters , fot. tyt. Canva