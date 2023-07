Chcesz zabrać się za druk 3D? Drukarka 3D Easythreed K7 dla początkujących teraz w promocji

Lokowanie marki: GearBerry



Mamy dobre wieści dla wszystkich osób, które dopiero co zaczęły się interesować drukiem 3D lub chciałyby kupić drukarkę 3D dla swojego dziecka. Właśnie teraz w specjalnej promocyjnej ofercie przygotowanej przez sklep GearBerry można kupić bowiem miniaturową drukarkę 3D o nazwie Easythreed K7 3D Printer. Co ta drukarka oferuje? Śpieszymy z wyjaśnieniami.



Na początku warto też dodać, że sklep GearBerry oferuje bezpłatną wysyłkę z lokalnych magazynów, co znacznie skraca czas dostawy. Klienci mogą liczyć na 7-dniowy zwrot pieniędzy i 30-dniowy okres wymiany towaru.



Easythreed K7 3D Printer, czyli drukarka 3D dla każdego

Easythreed K7 3D Printer to niewielka i prosta w obsłudze drukarka 3D, która waży zaledwie 1,6 kilograma i mierzy 23,5 x 17,5 x 27 cm. Drukuje ona z dokładnością do 0,1 mm, a jej dysze wytłaczają gładkie warstwy termoplastycznego materiału. To między innymi zasługa 32-biotowej płyty głównej z najnowszym kontrolerem TMC2209, oferującej ulepszoną kontrolę napięcia czy lepsze przeciwdziałanie zakłóceniom.



Easythreed K7 3D Printer



Za sprawą zastosowanych podzespołów Easythreed K7 3D Printer drukuje też stosunkowo cicho, a ponadto jest bezpieczna w użyciu. Silnik i dysza są bowiem osłonięte tak, aby zapobiegać poparzeniom. Z kolei stół grzewczy dysponuje zdejmowaną powierzchnią do drukowania, która pozwala szybciej zdjąć wydruki.



Dysza drukarki 3D, wykonana w całości z metalu, potrzebuje tylko 3 minut, aby osiągnąć temperaturę roboczą. Z jej pomocą Easythreed K7 3D Printer pozwala drukować w obszarze o wymiarach 10 x 10 x 10 centymetrów.



Jak wskazuje producent, Easythreed K7 3D Printer to świetne narzędzie, które pozwala dzieciom pobudzić ich wyobraźnię przestrzenną. Rzecz jasna nic nie stoi jednak na przeszkodzie ku temu, by po tę drukarkę 3D sięgnęli dorośli.







Bazowo GB20OFF , kupisz ją w cenie o 20 dolarów niższej, czyli wynoszącej



Drukarka 3D dla bardziej wymagających i nie tylko

W sklepie GearBerry w obniżonej cenie obecnie kupisz również drukarkę



3D Kingroon KP3S Pro S1



Dzięki kodowi promocyjnemu VIPCG Kingroon KP3S Pro S1 zakupisz



Dzięki kodowi promocyjnemuKingroon KP3S Pro S1 zakupisz w cenie 189 dolarów (około 779 złotych) zamiast 229 dolarów (około 944 złotych), czyli aż o 40 dolarów niższej. Dostawa tej drukarki także odbywa się z magazynu na terenie Europy i trwa do 7 dni.