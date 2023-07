Motorola razr 40 już w Polsce. Oto ile trzeba za nią zapłacić

To alternatywa dla flagowej Motoroli razr 40 Ultra.

nareszcie udostępniła w sprzedaży w Polsce swój kolejny składany smartfon. Tym razem mowa o modelu– jednym z dwóch, który 1 czerwca został zaprezentowany w Madrycie . Z okazji jego debiutu w naszym kraju przypominamy, co takiego Motorola razr 40 oferuje.Jak wspomniałam, Motorola razr 40 jest smartfonem składanym. Tak jak droższa, dysponuje ona dwoma ekranami – wewnętrznym i wewnętrznym. W jej przypadku ekran zewnętrzny too proporcjach 2:1, rozdzielczości 194 x 368 i częstotliwości odświeżania do 60 Hz. Ekran główny również jest panelem, ale już o przekątnej, proporcjach 22:9, rozdzielczościi częstotliwości odświeżania do

Motorola razr 40 – cena i dostępność

Motorola Razr 40 – ekran wewnętrzny. | Źródło: MotorolaEkran zewnętrzny w Motorola razr 40 posiada bardzo ograniczoną funkcjonalność i służy głównie do odczytywania powiadomień. Z jego poziomu można dodatkowo sterować muzyką i sprawdzać kalendarz czy pogodę. Ten wyświetlacz, w przeciwieństwie do wyświetlacza wewnętrznego, pokryto szkłemMotorola Razr 40 – ekran zewnętrzny. | Źródło: MotorolaZa wydajność tego smartfonu odpowiada procesor, do pary z 8. Na pokładzie znalazły się również. Motorola razr 40 pracuje pod kontrolą systemuTylny aparat urządzenia składa się z sensora głównegoi sensora ultraszerokokątnego. Aparat przedni to zaś sensorMotorola razr 40 zawiera baterię co ciekawe większą niż Motorola razr 40 Ultra, bo o pojemności. Smartfon obsługuje przewodowe ładowanie o mocyi bezprzewodowe o mocy 5 W.Motorola Razr 40 po rozłożeniu. | Źródło: MotorolaJeśli chodzi o zawias, to Motorola razr 40 ma ten sam zawias w kształcie łezki, który jest częścią modelu Ultra. Obudowa urządzenia została wykończona szkłem oraz wegańską skórą i zawiera aluminiowe ramki.Motorola razr 40 zadebiutowała w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych –, kremoweji zielonej. Urządzenie można nabyć w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Neonet i Komputronik. Pojawiło się tez ono w ofercie operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile.Sugerowana cena detaliczna Motorola razr 40 toŹródło: Motorola, fot. tyt. Motorola