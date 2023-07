Ten smartfon prawdopodobnie ma więcej RAMu niż Twój komputer. Oto Nubia Red Magic 8S Pro+

Takiego flagowca jeszcze nie było.

Z roku na rok na rynku debiutują coraz wydajniejsze smartfony – z coraz lepszymi procesorami i układami graficznymi i z coraz większą ilością pamięci RAM. Na takich urządzeniach można grać w coraz bardziej wymagające gry przy najwyższych ustawieniach graficznych, nagrywać materiały wideo w bardzo wysokiej jakości z dużą liczbą FPS i nie tylko. Ale czy w tej chwili ma sens budowanie smartfona z ażNiebawem będzie można się o tym przekonać. Na rynek lada dzień trafią bowiem nowe flagowce markiprzeznaczone przede wszystkim dla graczy –. Nubia Red Magic 8S Pro+ ma oferować właśnie nawet24 GB pamięci RAM to więcej niż większość ludzi posiada w laptopach i zapewne więcej niż wiele osób posiada w komputerach osobistych. Nubia Red Magic 8S Pro i Pro+ będą jednak wypasione nie tylko pod względem RAMu. W ich wnętrzu znajdzie się też bowiem procesori dopamięci wewnętrznej. Robi wrażenie, nieprawdaż? Producent postanowił też wyposażyć je w ulepszony układ chłodzenia.Nubia Red Magic 8S Pro i Pro+ to również ekrano przekątneji odświeżaniu– taki jak w Red Magic 8 Pro. Niezmienny pozostaje również zestaw aparatów, składający się z tyłu na sensory 50 MP, 8 MP i 2 MP, a przodu na sensor 16 MP.

Nubia Red Magic 8S Pro i Pro+ - ceny i dostępność

Nubia Red Magic 8S Pro. | Źródło: NubiaNubia Red Magic 8S Pro i Pro+ dysponują też tą samą baterią co wcześniejsze wersje, o pojemności. Nubia Red Magic 8S Pro obsługuje jednak szybsze ładowanie - o mocyzamiast 65 W. Nubia Red Magic 8S Pro+ tak jak Nubia Red Magic 8 Pro+ ma w zanadrzu ładowanie o mocyJeśli chodzi o jakość wykonania, to Nubia Red Magic 8S Pro i Pro+ posiadają aluminiowe ramki i szklane plecki. Ich ekrany pokryto szkłem. Urządzenia te pracują pod kontrolą systemuz nakładkąNubia Red Magic 8S Pro i Pro+ zadebiutują w sprzedażyjuż w przyszłym tygodniu. Nie wiadomo, kiedy urządzenia te trafią do polskich sklepów i czy uświadczymy w nich wariant z 24 GB RAMu. Poczekamy, zobaczymy.Nubia Red Magic 8S Pro w najmocniejszej wersjizostała wyceniona w Chinach na. Nubia Red Magic 8S Pro+ w wersji 16GB/1 TB kosztuje tam, a w wersji 24 GB/1 TB 7499 juanów. Dostępne będą też wersje tańsze, z mniejszą ilością RAMu i ROMu.Nubia Red Magic 8S Pro i Pro+ - ceny w Chinach. | Źródło: NubiaJak na flagowce Nubia Red Magic 8S Pro i Nubia Red Magic 8S Pro+ są wycenione bardzo atrakcyjnie. Należy jednak pamiętać, że w Polsce najpewniej przyjdzie nam zapłacić za nie znacznie więcej.Źródło: Nubia, fot. tyt. Nubia